24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2906:5813:3217:0419:5621:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. ترامب يلعب الغولف بالتزامن مع جنازة مكين (5.00)

  2. "شبيبة الطليعة" ترفض الخدمة العسكرية الإجبارية (5.00)

  3. حكومة مليلية المحتلة: "الحصار البري المغربي" عمل عدواني (5.00)

  4. عائلة توجه اتهامات خطيرة إلى "مافيا العقار" (4.50)

  5. نزيف هجرة الأدمغة يحرم المغرب آلاف الكفاءات والأطر العالية (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | جمعية دفاتر: المنتج المحلي يغطي الطلب الوطني

جمعية دفاتر: المنتج المحلي يغطي الطلب الوطني

جمعية دفاتر: المنتج المحلي يغطي الطلب الوطني
هسبريس من الرباط
السبت 01 شتنبر 2018 - 23:35

نفت جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب، وجود خصاص في الكتاب المدرسي، مشيرة إلى أن المنتجين المحليين يغطون الطلب الوطني على الدفاتر بشكل منتظم ومتواصل.

وأوضحت الجمعية في بلاغ أن الموزعين لم يسجلوا "أي خصاص في تزويد السوق، يمكن أن تنتج عنه زيادة في الأسعار، ذلك أن المصنعين الوطنيين، يتوفرون على القدرات الكافيات لتغطية الطلب الداخلية من منتوجات الدفاتر لمناسبة الدخول المدرسي الجديد".

وأضاقت الجمعية أن "أي ارتفاع لأسعار الدفاتر، مرتبط بشكل مباشر بتطور أسعار واردات لفائف الورق الخام بنسبة تراوحت بين 25 و 30 في المائة، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر على وتيرة الإنتاج الوطني من الدفاتر، الذي ظل في مستويات جيدة، تنسجم مع متطلبات السوق، بخلاف ما يروج له من معطيات، تشكك في قدرات التصنيع الوطنية، وتدعي وجود خصاص في الدفاتر بالأسواق".

وذكر البلاغ بأن واردات الدفاتر التونسية، كانت موضوع شكاية بإغراق السوق، تقدمت بها مقاولات وطنية. ورغم ذلك، فالسوق المغربية استقبلت 5000 طن من الدفاتر التونسية حتى حدود يونيو 2018، وفق إحصائيات مكتب الصرف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - بلاغ غير واضح السبت 01 شتنبر 2018 - 23:39
لم يشتكي أحد من قلة الدفاتر المغربية بل من غلاء الدفاتر المغربية مقارنة ونظيرتها الواردة من تونس!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - خليد السبت 01 شتنبر 2018 - 23:40
جمعية دفاتر: الاحتكار المحلي يغطي الطلب الوطني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
3 - مغربي السبت 01 شتنبر 2018 - 23:46
المنتج المحلي غالي و ماعندنا مانديرو بيه الى غادي يكون غالي ، و بزعطة ديك دعم المنتوج الوطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.