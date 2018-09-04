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شركة "الاتحاد للطيران" تطلق خيارات أسعار خاصة

شركة "الاتحاد للطيران" تطلق خيارات أسعار خاصة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 05:38

أطلقت شركة الاتحاد للطيران خيارات أسعار خاصة جديدة للمسافرين بحقائب اليد فقط على وجهات محددة، بما يتيح للمسافرين شراء تذاكر السفر بأسعار أقل في الدرجة السياحية في حال السفر دون الحاجة إلى أمتعة مسجلة.

وتتضمن تذاكر السفر المشمولة بخيارات الأسعار الخاصة "Deal Fare"، وفق بلاغ للمجموعة توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، إتاحة وزن مجاني يبلغ 7 كيلوغرامات لحقيبة اليد المحمولة، وتتوفر خيارات الأسعار الخاصة للرحلات بين أبوظبي، والبحرين، والكويت، وعُمَان، والسعودية، والأردن، ولبنان، ومصر، وأذربيجان.

وبهذا الصدد، قال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالاتحاد للطيران: "بعد التجربة الناجحة لخيارات أسعار التذاكر الخاصة للمسافرين بحقائب اليد فقط في أواخر العام الماضي، أظهرت السلوكيات الشرائية أن ضيوفنا يثمنون منحهم المزيد من الخيارات ويرغبون في امتلاك القدرة على انتقاء خيار السفر الأمثل الذي يتناسب مع احتياجاتهم".

وأضاف: "نواصل العمل على تحسين عروض منتجاتنا بناءً على التعليقات والآراء الراجعة من العملاء الكرام. وأصبح الآن بمقدور الضيوف المسافرين لأغراض العمل أو بغرض الترفيه في العطلة الأسبوعية أو المسافرين في رحلات ليوم واحد، إمكانية السفر الخفيف دون أمتعة والاستفادة من أسعار التذاكر الأرخص".

ويمكن للضيوف الراغبين في إضافة أمتعة مسجلة، بعد شراء التذاكر المشمولة بالأسعار الخاصة للمسافرين بحقائب اليد فقط، القيام بسهولة بشراء مخصصات أوزان أمتعة إضافية عند مكاتب إتمام إجراءات السفر أو الاستمتاع بخصم يصل إلى 20 في المائة عند شراء مخصصات أوزان الأمتعة الإضافية مسبقاً عبر الإنترنت.

كما يستمر أعضاء برنامج "ضيف الاتحاد" الذين يقومون بشراء التذاكر المشمولة بالأسعار الخاصة في الحصول على مخصصات أوزان مجانية للأمتعة المسجلة، بواقع 10 كلغ لأعضاء الفئة الفضية، و15 كلغ لأعضاء الفئة الذهبية، و20 كلغ لأعضاء الفئة البلاتينية ببرنامج ضيف الاتحاد.

وقد أطلقت الاتحاد للطيران، يقول البلاغ، العديد من منتجات الخدمات الإضافية الجديدة لمنح الضيوف مزيداً من الخيارات بما في ذلك المقاعد ذات المساحة الإضافية للساقين وخدمات المقاعد المجاورة الشاغرة والمقاعد المفضّلة.

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