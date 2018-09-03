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نواب أوروبيون يناقشون مستجدات اتفاق الصيد بالداخلة والعيون

نواب أوروبيون يناقشون مستجدات اتفاق الصيد بالداخلة والعيون
هسبريس – نور الدين إكجان
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 20:30

برنامج زيارة مُكثف أعلنت عنه لجنة البرلمان الأوروبي، التي حلت بمدينة الداخلة ليلة أمس الأحد، لمناقشة مستجدات اتفاق الصيد البحري؛ إذ من المنتظر أن يَلتقي هايدي هوتال، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وباتريسيا لالوند، رئيسة الوفد، إضافة إلى كل من النائب الإسكتلندي ديفيد مارتن، والإيطالية تيزينا بغيان، بكل من إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الأمين السملالي، رئيس المجلس الجهوي لحقوق الانسان بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبَرمجَ الوفد الأوروبي اجتماعا رسميا مع رئيس جهة الداخلة، ينجا الخطاط، وأعضاء المجلس، بغية التداول في جديد اتفاق الصيد البحري، واستعراض مشروع "محطة تحلية مياه الداخلة"، فضلا عن لقاء جمعية الصيادين بالمدينة، وتعاونية "أجبان الداخلة"، ثم زيارة ميدانية إلى موقع إنتاج البواكر الفلاحية بالمنطقة، قبل التوجه صوب كبرى حواضر الصحراء، مدينة العيون.

وستعقد اللجنة في مدينة العيون لقاءات مع جمعيات المجتمع المدني المرتبطة بشكل مباشر بعائدات اتفاق الصيد البحري، فضلا عن لقاء منتخبي المدينة، يتقدمهم حمدي ولد الرشيد، من أجل تكوين صورة أكثر وضوحا بخصوص استفادة سكان الصحراء ونقل جميع المعطيات المرصودة إلى بقية النواب الأوروبيين بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

من جهته، أوضح البرلمان الأوروبي أن "الزيارة تأتي بغية معاينة الوضع بالتدقيق، وتقييمه من طرف اللجنة الموفدة"، مشيرا إلى "ضرورة النقاش مع الفاعلين الرئيسين في الصحراء، والحصول على معطيات أوفى للمصادقة على الاتفاقية التي سينظر فيها البرلمان ذاته في الأشهر القليلة المقبلة".

وأضافت المؤسسة التشريعية الأوروبية أن "اللقاءات ستبتُّ في عدد من النقاط المتعلقة باتفاق الصيد البحري، في أفق مناقشته من طرف النواب الأوروبيين، بعد لقاء منتخبي الأقاليم الصحراوية وبعض فعاليات المجتمع المدني المرتبط بقطاعات الفلاحة والصيد البحري، فضلا عن تفقد موانئ الصيد والضيعات الفلاحية، وكذا غرفة التجارة الفرنسية بالعيون".

وكان منتخبو جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء قد حلوا ببروكسيل كممثلين شرعيين للسكان، واستعرضوا فوائد عائدات اتفاق الصيد أمام لجنة التجارة الخارجية الأوروبية؛ إذ أكد رئيس جهة الداخلة وادي الذهب أن "الشباب المنحدر من الأقاليم الجنوبية تمكن بفضل اتفاق الصيد من ولوج الأسواق الأوروبية، عبر تصدير منتجاته"، مشيرا إلى "أهمية الاتفاق بالنسبة للصحراويين، ورغبتهم في استكمال الأوراش التنموية التي باشرتها المملكة في الصحراء منذ سنوات خلت".

وأضاف الخطاط أن "المجالس الممثلة للسكان تعمل على مواكبة الاتفاق عبر وضع استراتيجيات تنموية تمكن من تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتوفير مناخ الاستثمار والرقي بالوضع الاقتصادي للمنطقة"، مؤكدا أنه "من غير المقبول الحكم على استثمارات اقتصادية بناء على مشكل سياسي معروض على أنظار الأمم المتحدة".

بدورها، قالت فاطمة سيدة، نائبة رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، إن "اتفاق الصيد البحري مكن النساء الصحراويات من العديد من الأمور، وجعل أصواتهن مسموعة، خصوصا على المستوى الاقتصادي"، مسجلة أن "عائدات الاتفاق تسهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء"، لافتة إلى أن "السكان يرحبون بالصيغة الحالية للاتفاق بحكم أن ممثليهم الشرعيين داخل المجالس المنتخبة قد صادقوا عليه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المواطن الاثنين 03 شتنبر 2018 - 20:47
فرعتونا راسنا بهذا الاتفاق مشى جا ..اروبا الصحراء. ..الرباط. .بروكسل. ..سحابلي شي حاجة ...وهو أضعف ملياردير في الدار البيضاء عندو اكتر من 50 مليون دولار لي كتهدروا عليها. ..والله العضيم إلى باز ...لي سمعكوم أي قول هنا نبات....انا كوكان من جهتي كو عطاو الاتفاق ن الخواص المغاربة ...كول ووكل وخبر الدار ياكلو مول الدار مشي البراني. ..50 مليون الميزانية د مدينة صغيرة في المغرب
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2 - الحقيقة بدون تزييف الاثنين 03 شتنبر 2018 - 20:51
رفقا ب البوليزاريو فقد توالت عليهم الضربات والله حتى بقاو فيا ارحمو ذليل قوم زاد ذلا
قرار المحكمة الأوروبية جاء بنتائج عكسية سلبية عليهم حيث فتح الباب للمسؤولين الصحراويين المغارلة من أجل تقديم أنفسهم كممثل شرعي حقيقي ل سكان ومنطقة الصحراء و لقاء المسؤولين الأوروبيين معهم بتلك الصفة أكيد سيتبعها مزيد من الصلاحيات والاعتراف حتى يصبحو الممثل الوحيد و الشرعي للصحراويبن وهي الصفة التي تسعى لها البوليزاريو منذ عقود دون فائدة
فرق كبير بين مسؤول منتخب بطريقة ديمقراطية يعيش فوق أرضه وصوت عليه أبناء تلك المنطقة. مقابل مسؤول في حركة مسلحة تعيش خارج تراب الوطني و تحكم بالقبضة العسكرية تحت رحمة جنرالات العشرية السوداء
والأهم من ذلك هو السيطرة على الأرض
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3 - wood الاثنين 03 شتنبر 2018 - 20:52
إنها اتفاقية الذل التي يفرض الإتحاد الأوروبي فيها شروطه على المغرب بل التفسير الوحيد لهذا الأمر هو كون الإتحاد الأوروبي لا يعترف بتاتا بسيادة المخزن على الصحراء كما حكمت بذلك المحكمة الأوروبية و يبحث عن طريقة لإعطاء الشرعية لهذا الإتفاق بالتواصل مع ساكنة المنطقة و ما يكتنف هذا الأمر من تناقضات قانونية. و يصبح المخزن في هذه الحالة ملزم بأن ينفق كل تعويضات هذا الإتفاق رغم هزالتها على المنطقة و على ما يسميهم بالإنفاصليين الذين لا يعترفون له بالسيادة . فالاتحاد الأوروبي يشتري السمك ب2 درهم الكيلو و يفرض في نفس الوقت على المخزن كيفية صرفها !!!
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