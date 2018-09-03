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كُتّاب وآراء
الدرهم يرتفع أمام الدولار وينخفض مقابل الأورو
أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1,67 في المائة مقابل الدولار، وانخفض بنسبة 0,96 في المائة أمام الأورو، ما بين 24 و 29 غشت 2018.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 غشت الجاري، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية بيع للعملات، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطات الدولية في أسبوع بلغ 226,2 مليار درهم بارتفاع نسبته5,1 بالمائة على أساس سنوي.
وبخصوص التدخلات في السوق النقدية، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 86,8 مليار درهم، من بينها 84 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و2,8 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأضاف أنه خلال الفترة من 24 إلى 29 غشت، استقر المعدل البنكي في نسبة 2,31 بالمائة، في حين انتقل حجم المبادلات من 1,7 مليار درهم إلى 2,1 مليار درهم.
وبخصوص مؤشرات البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر "مازي" انخفض بنسبة 0,7 في المائة ما بين 24 و 29 غشت، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى ناقص 6,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بحجم المبادلات المحققة، فقد بلغ 130,6 مليون درهم كمتوسط يومي وتمت غالبيتها بالسوق المركزية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
الدرهم يرتفع امام الدولار و ينبطح امام الأورو
الدرهم يرتفع امام الأورو و يركع امام الدولار
ان يرتفع عليهم ب 2 حرام
لي دزاد هنا إديه لهيه
حنا غير قصارين
تعويم الدرهم
الشعب المقهور عايم مزيان في المشاكل الاجتماعية الصحة بمواعيد ترتفع امام الوقت بسنة و نصف
موت نتا
طح نتا
سخف نتا
عوم وزيد عوم