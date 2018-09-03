العثماني يؤكد التزام المغرب بتحسين مناخ الأعمال

هسبريس من الرباط

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، استعداد الحكومة المغربية والتزامها بتيسير وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب لفائدة المستثمرين المغاربة والأجانب، داعيا إلى تيسير توجيه استثمارات إضافية نحو القارة الإفريقية، تنفيذا للسياسة الإفريقية التي حرص الملك على إطلاقها.

وأوضح رئيس الحكومة أن المغرب ملتزم بتوفير المناخ المناسب للمستثمرين، سواء المغاربة أو الأجانب، مرحبا بكبرى الشركات الصينية التي اختارت المغرب وجهة لإقامة استثماراتها؛ وذلك حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، خلال استقبال العثماني اليوم الاثنين بالعاصمة بكين مسؤولي عدد من الشركات الصينية الكبرى، التي لها استثمارات هامة بالمغرب في مجالات الاتصالات والطاقة والبنيات التحتية.

ومكنت هذه اللقاءات المتتالية التي عقدها رئيس الحكومة، على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى الصين للمشاركة في أشغال الاجتماع السادس لندوة المقاولين الصينيين والأفارقة ببكين، حسب البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، مسيري كل شركة صينية على حدة من عرض برنامجهم الاستثماري بالمغرب، والتباحث بخصوص فرص وإمكانيات تطويره، لتحقيق مزيد من نقل الخبرات وإحداث فرص الشغل والربح المشترك للجانبين.

ونوه مسؤولو هذه الشركات بالاستقرار الذي تنعم به المملكة المغربية وبظروف الاستثمار بها، وبجودة العنصر البشري، كما أعربوا عن أملهم في تطوير مشاريعهم ومواكبة الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب، وتنويع شراكاتهم مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، بما يعود بالربح على الجانبين، وبما ينسجم مع التوجه الإفريقي المشترك.

هذا وحضر اللقاءات، إلى جانب رئيس الحكومة، كل من محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالتعاون الإفريقي، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار.