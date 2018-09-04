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الرئيسية | مال وأعمال | الجزائر تنضم إلى "طريق الحرير الجديدة" للصين

الجزائر تنضم إلى "طريق الحرير الجديدة" للصين

الجزائر تنضم إلى "طريق الحرير الجديدة" للصين
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 19:50

انضمت الجزائر، اليوم الثلاثاء، إلى مبادرة "طريق الحرير الجديدة" الصينية خلال المنتدى السابع للتعاون الصيني الأفريقي في بكين وفق وزارة الخارجية الجزائرية.

وأكدت الوزارة في بيان أنه على هامش هذه القمة الدبلوماسية والتجارية التي شارك فيها قادة 53 بلداً أفريقياً، وقعت الجزائر والصين مذكرة تفاهم تنص على انضمام الجزائر إلى المبادرة الصينية.

وتمثل مبادرة "طريق الحرير الجديدة" الصينية التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ في 2013 مجموعة من مشاريع البنى التحتية الضخمة الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين بكين وقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.

والمشروع الذي يطلق عليه كذلك في الصين اسم "حزام وطريق" هو عبارة عن حزام أرضي يصل الصين بأوروبا الغربية عبر آسيا الوسطى وروسيا وطريق بحري يتيح لها الوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.

شكلت البضائع الصينية 18% من واردات الجزائر في 2017 لتجعل الصين في المرتبة الأولى قبل فرنسا (9%) وثلاث دول أوروبية أخرى، في حين أن الصين لم تستورد سوى 2% من صادرات الجزائر وحلت في المرتبة الثالثة عشرة بين الدول التي تستورد منها.

وبكين حريصة على إقامة علاقات مميزة مع الجزائر رغم أنها ضاعفت استثماراتها في المغرب الذي تشهد علاقاته توترا مع الجزائر.

وفي أبريل، قالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم إنها الجزائر لا تحترم اتفاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي علما بأنه ابرز شركائها الإقليميين، وبأنها باتت تراعي مصالح الصين.

والصين الشريك التجاري الأول لأفريقيا حيث تستثمر عدة مليارات من الدولارات في مشاريع البنى التحتية من طرق وسكك حديد ومرافئ أو مصانع. في حين تلقى هذه المشاريع ترحيبا من الدول الأفريقية ينتقدها الغرب خشية عواقب الديون الصينية التي ستثقل كاهل تلك الدول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - إبن التراب الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 20:19
مسؤولينا السياسيون نائمون أمام هذه التحركات الخفية لمزاحمة الإنجازات المغربية حتى في الصين
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-13
2 - منير الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 20:21
طريق الحرير ....!!!! واش جاب افريقيا لهاذ الطريق ....الشينوا مازالين مبوقين من قرن 19 ...هذيك الطريق كتوصل لاوربا مكتوصلش لافريقيا ...حبدا الاسموها طريق الربندز ...
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-22
3 - علامة استفهام ? الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 20:29
18% واردات
2% صادرات
الصين الثنين الذي يشق طريقه الى افريقيا عبر طريق من حرير وما شمال أفريقيا الا مرفأ للوصول الى اذغالها.
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-3
4 - محمد الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 20:47
لا داهي أن نتحدث عن المنتوجات الصينية الرخيصة الثمن وما سببته في المقابل من المأسي لكثير من العائلات فكم من شقة وكم من منزل أحترق بأكمله بسبب شاحن هاتف صيني الصنع وكم من عائلات ماتت إختناقا بأحادي أوكسيد الكربون لأنها فضلت شراء سخان للماء صيني الصنع على سخان من صنع فرنسي أو إيطالي مرتفع الثمن بعض الشيء ولا داعي أن نذكر حادثة الجيت سكي الأخيرة التي حدثت بمنطقة المضيق وكم من منتوجات صينية تم منعها من دخول أوروبا بسبب تهديدها للصحة العامة وجدت طريقها نحو أسواق المغرب والناس هناك فرحة جدا بإنخفاض أسعار تلك المنتجات
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-3
5 - Ayoub الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 20:47
Historiquement parlant, l'Algérie n'a aucun rapport avec la route du soie, car la route du soie occupe l'Océan Indien et l'Océan Atlantique dont le Maroc fait réellement partie, alors les tricheurs et copieurs
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-6
6 - ابونذير الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 20:53
الصين اختارت الجزائر لانها حليف موثوق فيه وتدرك الصين بأن الجزائر اكبر دولة في صناعة القرار الافريقي
فهنيئا للجزائر بطريق الحرير واكبر ميناء في افريقيا والبحر المتوسط واكبر طريق الى العمق الافريقي واكبر سكة حديدية تقطع افريقيا مع تنمية المناطق التي يمر منها مشروع طريق الحرير فشكرا للصين الحليف للجزائر
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4
7 - مواطن الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 20:55
الصين غاتاخد بلاصت ميريكان كقوة أولى فالعالم من بعد مبادرة الحزام وطريق، العالم غايتبدل، وجدو راسكم، الصراع بين الشرق والغرب يلاه غايبدا.
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13
8 - متتبع الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:08
طريق الحرير الصينية هي مشروع استراتيجي تهدف من خلاله الصين إلى تنمية نفودها الاقتصادي الدولي عبر إبرام قروض و تمويل مشاريع ضخمة وبالتالي استوجب أخذ الحيطة والحذر من الانغماس في ملذات القروض والسقوط في طريق الشوك
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2
9 - عبدالغني الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:23
ما نتمناه الشقيقة الجزائر هو التوفيق والنجاح في السياسات التي تنهجها لتكون دات جدوى ومردودية غير أنه أن كانت في مضمونها تخضع لاعتبارات ضيقة أو لصالح فئة معينة فسيكون الأمر مخيبا للآمال ويزيد من جراح شعوب المنطقة فإن كانت الاتفاقية طريقة لاقتحام سيداو من خلال اختراق موريتانيا العضو فالامر لن يكون سهلا حين سيدات لها سياسة حماءية
أن كان الأمر يتعلق بتنشيط الطريق الجديد بين تندوف والزويرات وتقديم الجرجرات المحادية لنوادبو فالامر لن ينجح لأن الطريق الجديد عبر النقطة الحدودية الجديدةيلزمها استثمارات خاصة للبنية التحتية
اما ان كان الأمر يتعلق بتأسيس خط لمدن صناعية لإعادة النظر في إعداد التراب الوطني وخلق أقطاب اقتصادية جديدة فسيكون شأن عظيم لهذه الاتفاقية وستكسر الاحتكار التقليدي لنخبة معينة وجهات بعينها
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-2
10 - BRAHIM الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:51
بعد سنتين من المفاوضات و الدراسات فاضلت الصين الجزائر كعضو في مشروع طريق الحرير في جنوب المتوسط من بين 6دول هاكدا صرح سفير الصين في الجزائر واضاف تاخر موضوع الاختيار للمنافسة بين الجزائر ومصر وقال انا سوريا و لبنان وتونس والمغرب خا رج المشروع والمفاضلة استقرت علي مصر والجزائر لاسباب موضوعية اقتصادية واستراتجية و سياسية و سنوقع قريبا علي مدكرة تفاهم للبدء في تجسيد المشروع كما دكر ان اليونان و باكستان كانتا اول بلدين التحقى بالمشروع
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0
11 - جزائري الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:57
بعد رحيل الحكام الحاليين للجزائر فلن تقوم لفرنسا قائمة في الجزائر حوالي 10 سنوات من الان فرنسا الى;;;;;
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