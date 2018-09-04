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الرئيسية | مال وأعمال | مكتب السكك الحديدية يجدد 13 قطارا ذاتي الدفع

مكتب السكك الحديدية يجدد 13 قطارا ذاتي الدفع

مكتب السكك الحديدية يجدد 13 قطارا ذاتي الدفع
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:15

قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بإعادة تجديد وتحسين رونق مقاعد الدرجة الأولى والثانية لعربات القطارات التي تؤمن الرحلات انطلاقا من المركز الجهوي للدار البيضاء – الميناء.

وتخص هذه القطارات، وفق بلاغ صادر عن المكتب، محاور كل من الدار البيضاء - مطار محمد الخامس والدار البيضاء – سطات، والدار البيضاء - الجديدة.

كما تهم هذه العملية أسطولا يتكون من 13 قطارا ذاتي الدفع، خضعت للتحديث بهدف الرفع من مستوى متطلبات فعالية المعدات وراحة المسافرين.

وأضاف البلاغ أنه تم الانتهاء من تجديد واستغلال مجموع أسطول هذه الفئة من القطارات، "وسيتم العمل على تجديد مظهرها الخارجي عبر إعادة صباغتها وملاءمتها وفقا للألوان المؤسساتية للمكتب".

وسيتمكن الزبناء بفضل هذه العملية، التي تندرج في إطار الإستراتيجية المعتمدة لمواصلة عصرنة معدات المسافرين، "من استعمال قطارات مجددة بتجهيزات حديثة وذات رونق جميل وعصري، لسفر أكثر راحة"، حسب البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - hawa 005 الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:37
الف الف مبروك على القطارات الجديدة نتمنى من الله ومن المسؤلين تغيير المستشفيات والمدارس حتى نرى بلادنا في تقدم إن شاء الله
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3
2 - Nani الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:40
Ce sont des trains qui ont été acheté pendant les années 80 et ils roulent toujours pourquoi acheter ceux d’un autre pays européen je ne veux pas citer le nom la qualité est chez les français et les belges ...
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-2
3 - وجدة المغرب الشرقي الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:40
مع احترامي و لكن المغرب مافيهش غير طنجة القنيطرة الرباط و الدارالبيضاء هاد oncf من الي عقلت وهي فتجديد و تمديد و الكهربة و هادشي غير فهاد المناطق أما الشرق يجيب الله لا كهربة لا ترانات زينين وزيدينها باثمنة فوق الطاقة ديال الشعب. تران مايوصلك لوجدة و لا الناظور حتى تسالا فيك الروح
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4
4 - kader الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:44
و ماذا عن قطارات آسفي و ربطها مباشرة بالدار البيضاء وخلق خط جديد يربط الجديدة باسفي
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0
5 - nabil الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:51
had l'action darouha ri pour camoufler l'affaire du train de fes ravagé par l'incendie .on attend tjr les résultat de vos investigations, c'était quoi le problème au juste sachant que ce.nest pas une.machine de voyageurs qui s'est allumé.....
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0
6 - اراري الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 21:54
هيا يا من يخشون التغيير علقوا سلبا كاعادتكم العدميين . تطور المغرب يرهبهم وويقطع ارزاقهم. الممول يريد سوادا والمغرب يشع بياضا فاين المفر ياعدمي
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