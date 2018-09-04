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كُتّاب وآراء
مكتب السكك الحديدية يجدد 13 قطارا ذاتي الدفع
قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بإعادة تجديد وتحسين رونق مقاعد الدرجة الأولى والثانية لعربات القطارات التي تؤمن الرحلات انطلاقا من المركز الجهوي للدار البيضاء – الميناء.
وتخص هذه القطارات، وفق بلاغ صادر عن المكتب، محاور كل من الدار البيضاء - مطار محمد الخامس والدار البيضاء – سطات، والدار البيضاء - الجديدة.
كما تهم هذه العملية أسطولا يتكون من 13 قطارا ذاتي الدفع، خضعت للتحديث بهدف الرفع من مستوى متطلبات فعالية المعدات وراحة المسافرين.
وأضاف البلاغ أنه تم الانتهاء من تجديد واستغلال مجموع أسطول هذه الفئة من القطارات، "وسيتم العمل على تجديد مظهرها الخارجي عبر إعادة صباغتها وملاءمتها وفقا للألوان المؤسساتية للمكتب".
وسيتمكن الزبناء بفضل هذه العملية، التي تندرج في إطار الإستراتيجية المعتمدة لمواصلة عصرنة معدات المسافرين، "من استعمال قطارات مجددة بتجهيزات حديثة وذات رونق جميل وعصري، لسفر أكثر راحة"، حسب البلاغ.