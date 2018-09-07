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الرئيسية | مال وأعمال | قيمة "العملات الافتراضية" تتراجع إلى 202 مليار دولار

قيمة "العملات الافتراضية" تتراجع إلى 202 مليار دولار

قيمة "العملات الافتراضية" تتراجع إلى 202 مليار دولار
هسبريس - متابعة
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 06:05

تراجعت البيتكوين وعملات أخرى افتراضية بعد أسابيع من تسجيل مكاسب مستمرة، وفقا لما أظهرته قيم التداول الخميس.

وتراجع سعر البيتكوين بنسبة 9.5 % تقريبا إلى 6253 دولارا بعد يوم واحد من تسجيل خسارة بنسبة 7% تقريبا، وفقا لمنصة "بيتستامب" لتداول العملات الرقمية التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها.

كما سجلت عملات رقمية بارزة أخرى، من بينها "إيثر" و"اكس.آر.بي" و"إيوس"، خسائر كبيرة.

ووفقا لموقع "كوين ماركت كاب"، تراجعت القيمة الإجمالية لجميع العملات الرقمية المشفرة،وعددها 1900 عملة، من 240 مليار دولار يوم الأربعاء إلى حوالي 202 مليار دولار.

ولم يتضح على الفور السبب وراء التراجع، ولكن يعتقد على نطاق واسع أن تقريرا جاء فيه أن مؤسسة "غولدمان ساكس" للخدمات المالية قد ألغت خططا لفتح مكتب لتداول العملات الرقمية المشفرة قد أسهم في هذا التطور.

ولا تزال البيتكوين متقدمة في قيمة تداولها مقارنة بهذا الوقت في العام الماضي ، ولكنها لا تزال أقل كثيرا من المستوى الذي وصلت إليه في ديسمبر الماضي عندما سجلت حوالي 20 ألف دولار.

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