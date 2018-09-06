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كُتّاب وآراء
تغييرات جديدة في شركة "سَهام للتأمين"
أقدمت مجموعة سَهام على تغييرات جديدة في مسؤولي شركة "سَهام للتأمين"، التي وقعت اتفاقاً لتفويتها إلى شركة من جنوب إفريقيا في شهر مارس الماضي.
جاء ذلك عقب اجتماع المجلس الإداري لسَهام للتأمين، أمس الأربعاء، الذي صادق على استقالة المديرة نادية فتاح، والمدير العام مولاي امحمد العلمي.
الاجتماع جدد تعيين محمد الودغيري مديراً عاماً منتدباً، فيما تم تعيين سعيد لعلج، مدير "سنام" هولدنيغ، مديرا جديدا لسَهام للتأمين، وهو من المساهمين المرجعيين في رأسمالها بما يناهز 21 في المائة، وتشتغل مجموعته في الصناعة الغذائية والتوزيع والمالية والسياحة والسينما والعقارات التجارية والمالية.
أما منصب المدير العام الجديد لسَهام للتأمين المغرب فقد عاد إلى كريستوف بوزو، القادم من مجموعة "Groupama" الدولية للتأمين. وقد أشار اجتماع المجلس الإداري إلى أن القرارات تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 5 شتنبر الجاري.
وكانت مجموعة سَهام، لصاحبها مولاي حفيظ العلمي، قد أعلنت قبل أسابيع عن تغييرات في بنية عملها في أفق التحول إلى صندوق استثماري إفريقي ضخم، بعدما وقعت صفقة بيع سَهام للتأمين إلى مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقية بقيمة مالية غير مسبوقة بلغت 1.05 مليار دولار.
وتسعى مجموعة سَهام، بعد تفويت قطب التأمين الذي يتوفر على فروع في 26 دولة أغلبها في القارة الإفريقية، إلى الاشتغال في مهن المستقبل، والتركيز على قطاعات التربية والصحة والعقار والخدمات الخارجية.