"سياش" يضاعف قروض المقاولات بمستويات قياسية

هسبريس – محمد لديب

نجح رئيس المجلس الإداري لمصرف "سياش بنك" (CIH BANK)، أحمد رحو، في مواصلة مسار تسجيل مزيد من النتائج المالية القياسية، إذ أعلنت المجموعة المصرفية تحقيق زيادة فاقت 136 في المائة على مستوى حصتها من النتيجة الصافية التي بلغت 289.2 مليون درهم مع نهاية شهر يونيو 2018.

رئيس المجلس الإداري لمصرف "سياش بنك" أكد، في لقاء صحافي عقده مساء اليوم الخميس بمدينة الدار البيضاء، أن المصرف نجح في رفع مستوى ودائع الزبناء المصرفية بنسبة غير مسبوقة، بلغت 23.5 في المائة، بعدما استقرت في 34.3 مليارات درهم، في وقت استطاع رفع القروض الموجهة إلى المقاولات المغربية بمستويات قياسية.

وبالموازاة مع الزيادة التي سجلها عدد الوكالات البنكية التابعة لمصرف "سياش"، والتي استقرت في حدود 277 وكالة في يونيو الماضي، نجح المصرف في رفع مبالغ القروض التي سلمها لزبنائه خلال النصف الأول من العام بنسبة 11.8 في المائة، إذ بلغت 43.2 مليار درهم.

وقال أحمد رحو إن مصرف "سياش بنك" استطاع رفع مستوى القروض التي سلمها لزبنائه، دون احتساب القروض العقارية، بنسبة 28 في المائة، نتيجة الارتفاع الكبير المسجل في القروض الموجهة إلى المقاولات المغربية.

ويراهن المصرف على التركيز بشكل متواصل على تعزيز موقعه في مجال تمويل الأنشطة الاقتصادية للمقاولات واستقطاب مزيد من الادخار والعمل على توسيع حصته السوقية.

وواصل الناتج المصرفي الصافي لمجموعة "سياش بنك" ارتفاعه، إذ انتقل إلى 1.1 مليار درهم، مسجلا انتعاشا بنسبة 13.7 في المائة.

ويواصل مصرف "سياش بنك" خلال العام الجاري تعزيز مكانته كبنك رائد في مجال الابتكار من خلال تدعيم الحلول الرقمية ومواصلة جعلها في قلب العلاقة التي تربطه بزبنائه.