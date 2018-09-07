24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فريق برلماني يدعو إلى تسبيق أجرة شتنبر لفائدة الموظفين العموميين (5.00)

  2. "هواوي" تعتزم إنشاء مركز إقليمي في ميناء طنجة (5.00)

  3. توزيع سيارتي إسعاف و23 "تريبورتور" بتاونات (5.00)

  4. موقع يرصد سلوكات مرفوضة عند زيارة المغرب (5.00)

  5. "ضاية عوا" .. بحيرة ساحرة تتحول إلى أرض قاحلة ناحية إفران (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "سياش" يضاعف قروض المقاولات بمستويات قياسية

"سياش" يضاعف قروض المقاولات بمستويات قياسية

"سياش" يضاعف قروض المقاولات بمستويات قياسية
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:05

نجح رئيس المجلس الإداري لمصرف "سياش بنك" (CIH BANK)، أحمد رحو، في مواصلة مسار تسجيل مزيد من النتائج المالية القياسية، إذ أعلنت المجموعة المصرفية تحقيق زيادة فاقت 136 في المائة على مستوى حصتها من النتيجة الصافية التي بلغت 289.2 مليون درهم مع نهاية شهر يونيو 2018.

رئيس المجلس الإداري لمصرف "سياش بنك" أكد، في لقاء صحافي عقده مساء اليوم الخميس بمدينة الدار البيضاء، أن المصرف نجح في رفع مستوى ودائع الزبناء المصرفية بنسبة غير مسبوقة، بلغت 23.5 في المائة، بعدما استقرت في 34.3 مليارات درهم، في وقت استطاع رفع القروض الموجهة إلى المقاولات المغربية بمستويات قياسية.

وبالموازاة مع الزيادة التي سجلها عدد الوكالات البنكية التابعة لمصرف "سياش"، والتي استقرت في حدود 277 وكالة في يونيو الماضي، نجح المصرف في رفع مبالغ القروض التي سلمها لزبنائه خلال النصف الأول من العام بنسبة 11.8 في المائة، إذ بلغت 43.2 مليار درهم.

وقال أحمد رحو إن مصرف "سياش بنك" استطاع رفع مستوى القروض التي سلمها لزبنائه، دون احتساب القروض العقارية، بنسبة 28 في المائة، نتيجة الارتفاع الكبير المسجل في القروض الموجهة إلى المقاولات المغربية.

ويراهن المصرف على التركيز بشكل متواصل على تعزيز موقعه في مجال تمويل الأنشطة الاقتصادية للمقاولات واستقطاب مزيد من الادخار والعمل على توسيع حصته السوقية.

وواصل الناتج المصرفي الصافي لمجموعة "سياش بنك" ارتفاعه، إذ انتقل إلى 1.1 مليار درهم، مسجلا انتعاشا بنسبة 13.7 في المائة.

ويواصل مصرف "سياش بنك" خلال العام الجاري تعزيز مكانته كبنك رائد في مجال الابتكار من خلال تدعيم الحلول الرقمية ومواصلة جعلها في قلب العلاقة التي تربطه بزبنائه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - dokkalli الجمعة 07 شتنبر 2018 - 12:14
Pour un prêt immobilier il m'ont dépouillé la gueule 6,25 % est-ce que je peux les attaquer en justice !!???
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.