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كُتّاب وآراء
ملايير الصين تسيل لعاب العثماني وسط توقعات باستفادة المملكة
خصّص سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، كلمته الافتتاحية في المجلس الحكومي، لمشاركة المغرب في أشغال قمة التعاون الصيني الإفريقي التي احتضنتها أخيرا العاصمة بكين، مؤكدا أنها مشاركة مهمة بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به المغرب في القارة الإفريقية.
الدورة الثالثة لقمة بكين، التي حضرها 40 رئيس دولة وحوالي 10 رؤساء حكومات من بلدان إفريقيا، والتي أسالت ملاييرها المرتقب استثمارها في القارة السمراء رئيس الحكومة، انبثقت عنها إعلانات مهمة في أفق تطوير العلاقات الاقتصادية الصينية الإفريقية، حسب العثماني.
وفي هذا الصدد، قال العثماني إنه أعلن عن برنامج يمتد إلى ثلاث سنوات بمبلغ مالي قدره 60 مليار دولار للاستثمار والدعم في إفريقيا، مشددا على أن مشاركة المغرب كان لها دور بارز، إذ جرى عقد مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين صينيين، وأيضا مع عدد من الشركات والمستثمرين الصينيين.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة، الذي مثل الملك محمد السادس في الحضور لقمة بكين، إلى المباحثات التي أجراها مع رئيس جمهورية الصين الشعبية، والتي أعرب فيها الرئيس الصيني عن تقديره لدور عاهل المملكة في إفريقيا، وعن استعداد بلاده للتعاون الثلاثي بين الصين والمغرب وإفريقيا.
وأضاف رئيس الحكومة أن "الرئيس الصيني أبدى تقديره لجهود المغرب في تنفيذ مقتضيات الشراكة الاستراتيجية التي وقعت بين الملك وبينه سنة 2016، كما أعلن عزمه للاستمرار قدما في هذه الشراكة وتخصيص الدعم لجميع المستثمرين الصينيين الذين يريدون الاستثمار في المغرب، إضافة إلى دعم التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وإمكانية رفع عدد المنح للطلبة المغاربة في الصين".
وعلى المستوى السياسي، أكد العثماني أن "الرئيس الصيني أعلن دعمه الشخصي والمباشر لقضية وحدتنا الترابية، ودعمه لجهود المغرب لحل هذا النزاع المفتعل بما يضمن حقوق المغرب ووحدته الترابية وسيادته الوطنية"، موردا أنه المبدأ نفسه الذي يتبناه المغرب بالنسبة إلى الصين.
العثماني قال إن وجه دعوة إلى رئيس الصين لزيارة المغرب والذي أبدى استعداده لذلك، واصفا اللقاءات مع الشركات بالمهمة؛ لأن هناك شركات صينية تستثمر في المغرب، وبعضها سيقدم على ذلك في المستقبل، وضمنها عدد من الشركات العاملة في التكنولوجيات الحديثة وفي الطاقات المتجددة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
و عشرات الملايير بالعملة الصعبة التي يقترحها هذا العبد الضعيف لم تحرك ساكنه
اللهم إلطف بنا بما جرت به المقادر يا رب العالمين
فينا هي طنجة تيك سيتي ؟
هل نجح مشروعات تنمية مدينة طنجة تك والتي وضع جلالة الملك حجر الأساس لمشروع.
أضن أن المغرب ينقوسوه متبعة تنفيذ المشاريع التي يبدوها. مثلا يضع حجر الأساس لمشروع وينسى بناءوه وهكذا يبقى ميتا. أينهيا مدينة شنوا هل نجحت .
بعدما نصب عليها برلماني من الجهة الشرقية. لهدا فقد دهبت للاسثمار في افريقيا مباشرة.متجاهلة وساطة المغرب
واش العتماني غدي يدي فلوسهم لدارو ؟
لا تثقو بفرنسا
مصر 18.3 مليار دولار
الجزائر 13.7 مليار دولار
تونس 3.2 مليار دولار
والمغرب برئيس حكومته يغرد خارج السرب وجاء خالي الوفاض ويردد حكاية ابن بطوطة وعدم الاعتراف بتايوان رغم ان المنتدى اقتصادي محض وكل من تونس ومصر والجزائر تعترف بدولة تايوان وتقيم معها علاقات