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الرئيسية | مال وأعمال | ملايير الصين تسيل لعاب العثماني وسط توقعات باستفادة المملكة

ملايير الصين تسيل لعاب العثماني وسط توقعات باستفادة المملكة

ملايير الصين تسيل لعاب العثماني وسط توقعات باستفادة المملكة
هسبريس من الرباط
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:00

خصّص سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، كلمته الافتتاحية في المجلس الحكومي، لمشاركة المغرب في أشغال قمة التعاون الصيني الإفريقي التي احتضنتها أخيرا العاصمة بكين، مؤكدا أنها مشاركة مهمة بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به المغرب في القارة الإفريقية.

الدورة الثالثة لقمة بكين، التي حضرها 40 رئيس دولة وحوالي 10 رؤساء حكومات من بلدان إفريقيا، والتي أسالت ملاييرها المرتقب استثمارها في القارة السمراء رئيس الحكومة، انبثقت عنها إعلانات مهمة في أفق تطوير العلاقات الاقتصادية الصينية الإفريقية، حسب العثماني.

وفي هذا الصدد، قال العثماني إنه أعلن عن برنامج يمتد إلى ثلاث سنوات بمبلغ مالي قدره 60 مليار دولار للاستثمار والدعم في إفريقيا، مشددا على أن مشاركة المغرب كان لها دور بارز، إذ جرى عقد مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين صينيين، وأيضا مع عدد من الشركات والمستثمرين الصينيين.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة، الذي مثل الملك محمد السادس في الحضور لقمة بكين، إلى المباحثات التي أجراها مع رئيس جمهورية الصين الشعبية، والتي أعرب فيها الرئيس الصيني عن تقديره لدور عاهل المملكة في إفريقيا، وعن استعداد بلاده للتعاون الثلاثي بين الصين والمغرب وإفريقيا.

وأضاف رئيس الحكومة أن "الرئيس الصيني أبدى تقديره لجهود المغرب في تنفيذ مقتضيات الشراكة الاستراتيجية التي وقعت بين الملك وبينه سنة 2016، كما أعلن عزمه للاستمرار قدما في هذه الشراكة وتخصيص الدعم لجميع المستثمرين الصينيين الذين يريدون الاستثمار في المغرب، إضافة إلى دعم التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وإمكانية رفع عدد المنح للطلبة المغاربة في الصين".

وعلى المستوى السياسي، أكد العثماني أن "الرئيس الصيني أعلن دعمه الشخصي والمباشر لقضية وحدتنا الترابية، ودعمه لجهود المغرب لحل هذا النزاع المفتعل بما يضمن حقوق المغرب ووحدته الترابية وسيادته الوطنية"، موردا أنه المبدأ نفسه الذي يتبناه المغرب بالنسبة إلى الصين.

العثماني قال إن وجه دعوة إلى رئيس الصين لزيارة المغرب والذي أبدى استعداده لذلك، واصفا اللقاءات مع الشركات بالمهمة؛ لأن هناك شركات صينية تستثمر في المغرب، وبعضها سيقدم على ذلك في المستقبل، وضمنها عدد من الشركات العاملة في التكنولوجيات الحديثة وفي الطاقات المتجددة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مغترب الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:19
يا اخي افعلوا ما تفعله الصين تصنع كل شيء اما ان تحولو المغرب الى مستودع تخزين لبضائعهم او منصات لتصديرها فهذا هو العبث بعينه علما ان الشركات الصينية فالمغرب تدفع اجورا زهيدة
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26
2 - l'expert retraite bénévole الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:21
ملايير الصين تسيل لعاب العثماني

و عشرات الملايير بالعملة الصعبة التي يقترحها هذا العبد الضعيف لم تحرك ساكنه

اللهم إلطف بنا بما جرت به المقادر يا رب العالمين
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9
3 - mohammed الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:33
ههههه الصين و ما أدراك ما الصين تعطيك مليار و تغرقك بالعجز التجاري بالمﻻيير
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17
4 - ميلود الشلح الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:35
نتمنى ان ينهار الاقتصاد الامريكي باذن الله وتستولى الصين على افريقيا
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-2
5 - الزروالي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:36
وعلى المستوى السياسي، أكد العثماني أن "الرئيس الصيني أعلن دعمه الشخصي والمباشر لقضية وحدتنا الترابية، ودعمه لجهود المغرب لحل هذا النزاع المفتعل بما يضمن حقوق المغرب ووحدته الترابية وسيادته الوطنية"، موردا أنه المبدأ نفسه الذي يتبناه المغرب بالنسبة إلى الصين.تكدب علىالاحياء او الاموات الكل يقول باحترام القرارات الاممية دات الصلة وانتم تغردون خارجالسرب و ما تقول ليس صحيحا على الاطلاق انها الصين حتى فرنسا لا تقول بما تتمنى
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7
6 - ريوك سايلين سايلين الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:40
ريوك سايلين سايليز غير الله يجيب علامن..... اطالب باعادة شرح و تدقيق المصطلحات مثلاً المملكة فهاد الحالة المملكة كتعني القصر و غيلان المغرب و منين كنقولو وباء الكوليرا يهدد المملكة هنا كنقصدو به الشعب المطحون او الرعاع او المداويخ او العدميين، لهدا السبب يجب تحديد المصطلحات.... و كنقول لسدنا بالصحة الساعة اللي داير كتسوى 1.200.000.00 دولار أمريكي، جاوبونا اللي ماشي مداويخ و ماشي عدميين
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10
7 - MEKOUAR.BTA الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:46
وماذا لو تاملنا التجربة الصينية اذن لحققنا القومة والطفرة . ثم ماذا لو كان تعداد سكاننا بالملايين والملايين كما هي الصين اذن لاكل بعضنا بعضا اكثر مما نحن فاعلون الان . لماذا لا تاكل الغيرة قلوب المسؤولين عندنا فيحلموا للمغرب بمكانة محترمة بين الشعوب . دار الزمان دوراته وتعاقبت اجيال بعدها اجيال ونحن لانزال ضحية صيحات تردد .مكانك قف .وان شئت فمكانك در .
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4
8 - يوسف عزوز الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:47
يا ودي شحال فضحتونا بشركة هيت المغمورة اللي معندها علاقة من المدن الصناعية .. شحال حذرت شخصيا و جمعت الديسلايك كانوا يقولي العدمي المشوش
فينا هي طنجة تيك سيتي ؟
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6
9 - عثمان الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:47
مفهمتشا...طالبين فلوس للاستثمار في افريقيا ؟!! و بلادنا ما خاصهاش استثمار ؟؟؟
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2
10 - سمُّونة جزائرية الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:51
بكل موضوعية ،جمهورية الصين الشعبية حليفة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحليفة جمهورية روسيا الإتحادية ومايجمع هذه البلدان هو طبيعة النظام الجمهورية الشعبي ، و حرية و سيادة القرار السياسي و الإقتصادي و الشعبي ، و روح شعوب هذه البلدان الثورية على مر الأزمان و التاريخ ورغبتها في الإنعتاق والحرية مهما بلغت التكاليف ،كما لاننسى القاسم المشترك وهو المساحة الشاسعة ،حيث تعتبر الصين أكبر بلد مساحة في آسيا ، وتعتبر روسيا أكبر بلد مساحة في أوروبا ،و تعتبر الجزائر أكبر بلد مساحة في إفريقيا! ،وحتى الترتيب الدولي نجد أن : روسيا الأولى عالميا و الصين الثالثة عالميا و الجزائر العاشرة عالميا ، و المثل الشعبي المصري يقول : الكبير كبير و الصغير منعرفوش ! ،وبالتالي الصين تعرف من هو كبير قارة افريقيا ،اما المغرب بصراحة يعتبر هامشي او بالأحرى هو الحديقة الخلفية الأبدية لفرنسا ، كما لا أنسى في الأخير أن يطيل الله عمري لأصلي صلاتا لله عز وجل في "المسجد الأعظم" بالجزائر العاصمة ثالث أكبر مسجد في العالم ، ومنارة عملاقة مطلة على "خليج الجزائر" الذي نال شرف بناءه الأشقاءالصينيون وجمعة مباركة للجميع.
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-13
11 - مغربي اصيل الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:53
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.اصبحنا لانثق في من باع الوهم للامة باسم الدين حتى وان كان كلامك صحيح ونابع من معطيات حقيقية لن نصدقك انت ومن معك لان الفساد ينخر في جسم دولتنا .وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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-1
12 - Touhali الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:54
l'exécution des projets avant d'être en fuite.
هل نجح مشروعات تنمية مدينة طنجة تك والتي وضع جلالة الملك حجر الأساس لمشروع.
أضن أن المغرب ينقوسوه متبعة تنفيذ المشاريع التي يبدوها. مثلا يضع حجر الأساس لمشروع وينسى بناءوه وهكذا يبقى ميتا. أينهيا مدينة شنوا هل نجحت .
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2
13 - mazalni 3la didani الجمعة 07 شتنبر 2018 - 10:59
الصين لن تضخ الاموال في المملكة مرة أخرى
بعدما نصب عليها برلماني من الجهة الشرقية. لهدا فقد دهبت للاسثمار في افريقيا مباشرة.متجاهلة وساطة المغرب
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0
14 - التسولي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:01
عنوان مبالغ فيه
واش العتماني غدي يدي فلوسهم لدارو ؟
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-2
15 - البرج الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:07
المستفيد الاول هي الجزائر لانها عرفت من أين تأكل الكتف تركت فرنسا البخيلة اللتي تبحث فقط عن مصالحا على حساب الآخرين وتوجهت نحو الصين الذي يمشي بعقلية رابح رابح والنتيجة بدأت تظهر هلى على الميدان من انجازات.
لا تثقو بفرنسا
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0
16 - الاعشى الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:13
والتي أعرب فيها الرئيس الصيني عن تقديره لدور عاهل المملكة في إفريقيا واين دور المغرب ام ان الملك هو المغرب و المغرب ليس هو الملك مادامت حالة المغرب لا تسر حبيب و لا عدوا
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1
17 - الرد على الجزائرية الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.هل في اعتقادك صلاتك ستنفعك وانت تحتقرين اقدس واعظم امة في العالم وهي الامة المغربية بتاريخها العظيم .سبحان الله تعليقك مضحك وهو دليل انك مصابة بالحقد والحسد وساصلي من اجلك في اكبر المساجد وهو مسجد الحسن التاني وادعو لك بالشفاء وبالحرية والانعتاق من جبروت الجينيرالات وادعو لك بمزيد الصبر حتى تعودين للوطن الام المغرب الكبير .اما عن الصين وروسيا فنحن لنا تاريخ عظيم لانحتاج لهم ومن جهة اخرى كلام المغاربة عربي فصيح خالي من الفرنسية ليس كم كلامه خليط من الفرنسية والعثمانية وهدا دليل اننا شعب لنا ثقافة وكما يقول المغاربة الاحرار الفاهم يفهم.اضافة اخيرة انا من علق باسم مغربي اصيل واهاجم فيها الحكومة بكل حرية واخرج واناضل اما في الجزائر فسلطة المعاق فوق القانون.......
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18 - ابونذير الجمعة 07 شتنبر 2018 - 11:30
المنتدى الصيني قدم اكثر من نصف المبلغ المرصود لافريقيا كاستثمارات للدول العربية الافريقية والمقدرة ب 60 مليار دولار

مصر 18.3 مليار دولار
الجزائر 13.7 مليار دولار
تونس 3.2 مليار دولار

والمغرب برئيس حكومته يغرد خارج السرب وجاء خالي الوفاض ويردد حكاية ابن بطوطة وعدم الاعتراف بتايوان رغم ان المنتدى اقتصادي محض وكل من تونس ومصر والجزائر تعترف بدولة تايوان وتقيم معها علاقات
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