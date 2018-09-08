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الرئيسية | مال وأعمال | ارتفاع ليالي المبيت السياحية خلال ستة أشهر بفاس

ارتفاع ليالي المبيت السياحية خلال ستة أشهر بفاس

ارتفاع ليالي المبيت السياحية خلال ستة أشهر بفاس
هسبريس - و.م.ع
السبت 08 شتنبر 2018 - 05:10

سجلت ليالي المبيت بالوحدات السياحية المصنفة في مدينة فاس ارتفاعا بنسبة 20 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم .

ووفق أرقام للمرصد الوطني للسياحة، فإن أزيد من541 ألف و 140 ليلة سجلت خلال النصف الأول من 2018، مقابل 450 ألف و 602 ليلة في نفس الفترة من السنة الماضية.

وبلغ عدد الوافدين على الفنادق المصنفة خلال هذه الفترة 294 ألف و 587، في حين وصل عددهم في الفترة المماثلة من العام المنصرم 238 ألف و 183 سائحا، أي بزيادة نسبتها 24 في المائة .

وعزا المرصد هذا التطور إلى الارتفاع المسجل من قبل الأسواق السياحية منها الصين وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهولندا والبلدان العربية.

وتابع أن معدل الإقامة في النصف الأول من سنة 2018 كان في حدود يومين كما هو الشأن خلال نفس الفترة من العام المنصرم .

وخلال شهر يونيو الماضي لوحده، بلغت ليالي المبيت 67 ألف و 420 ليلة، مقابل 45 ألف ليلة في الشهر ذاته من 2017، أي بارتفاع نسبته 50

في المائة .

وارتفع عدد الغرف العملية خلال الشهر ذاته إلى 4476 وحدة ضمنها 1190 في فئة 5 نجوم، و1272 (4 نجوم)، و696 (3 نجوم)، وكذا 733 غرفة بدور

الضيافة .

وفي سنة 2017، سجلت الوحدات السياحية المصنفة بفاس ما مجموعه 947 ألف و749 ليلة مبيت، مما يؤكد قوة القطاع السياحي بالعاصمة العلمية للمملكة .

ويظهر هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 39 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016 .

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