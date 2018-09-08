الدرهم يرتفع أمام الأورو بين 30 غشت و5 شتنبر

هسبريس - و.م .ع

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,36 في المائة أمام الأورو، فيما انخفض بنسبة 24ر0 في المائة أمام الدولار ، وذلك خلال الفترة ما بين 30 غشت و 5 شتنبر 2018.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية خلال الأسبوع الممتد من 30 غشت حتى 5 من الشهر الجاري، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية بيع للعملات، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 225,8 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، لكن بارتفاع نسبته 3,9 في المائة على أساس سنوي.

وبخصوص التدخلات في السوق النقدية، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 81,8 مليار درهم، من بينها 79 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و2,8 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأضاف أنه خلال الفترة من 30 غشت إلى 5 من الشهر الجاري، استقر المعدل البنكي في نسبة 2,28 في المائة، في حين انتقل حجم المبادلات من 2,1 مليار درهم إلى 2,5 مليار درهم.

وبخصوص مؤشرات البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر "مازي" انخفض بنسبة 2,1 في المائة ما بين 30 غشت و 5 شتنبر، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى ناقص 8,1 في المائة.

وفي ما يتعلق بحجم المبادلات المحققة، فقد بلغ 571,1 مليون درهم، منها 116 مليون درهم تمت بالسوق المركزية.