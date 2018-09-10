24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟ عدد المشاركين : 8802
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزير يتقدم متطرفًين إسرائيليين في اقتحام الأقصى (5.00)

  2. عجلة التنمية معطوبة وبرامج التأهيل مغشوشة في "دار الضمانة" (5.00)

  3. "مجموعة فلسطين": المنسوب لويحمان وهناوي محرف‎ (5.00)

  4. الحكومة تكشف إجراءات جديدة لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير (5.00)

  5. كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

مصــطفى غَــلْمَـان*

أمراكش لا أبا لك يسأم !!

مصــطفى غَــلْمَـان*
Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | أول استثمار ياباني في الشاي يصل المغرب بحثاً عن أسواق أوروبا

أول استثمار ياباني في الشاي يصل المغرب بحثاً عن أسواق أوروبا

أول استثمار ياباني في الشاي يصل المغرب بحثاً عن أسواق أوروبا
هسبريس – يوسف لخضر
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 12:00

تبدي شركة يابانية مُصنعة للشاي المحلي اهتمامها لدخول السوق المغربية، في محاولة لإيصال الشاي الأخضر الياباني إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية انطلاقاً من المملكة.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام يابانية محلية، فإن شركةTea Maruzen، مُصنعة الشاي الياباني الأخضر المعروفة، تستعد لعقد شراكة استثمار مع شركة مغربية محلية.

واختار هؤلاء المستثمرون اليابانيون وجهة المملكة المغربية بـ"اعتبارها منصة دولية لمنتجات الشاي القادمة من كينيا والتي توجه نحو جميع دول العالم".

وستسهم شركة "ماروزين" بـ20 في المائة في الرأسمال التأسيسي لشركة محلية بالمغرب تحمل نفس اسم الشركة الأم، بدعم من الحكومة المحلية في مقاطعة شيزوكا اليابانية، ومن المرتقب أن تشرع في العمل في نونبر المقبل.

وقال كاتسوشي فورهاشي، رئيس الشركة اليابانية، في تصريحه نقلته الصحافة اليابانية، إنه "يرغب في توسيع طرق تصدير الشاي من مدينة شيزوكا إلى العالم".

وأضاف المسؤول في الشركة اليابانية: "كثير من الناس في الخارج لا يعرفون أن الشاي منتج أساسي لليابان، نريد تحسيس الوعي بالشاي الياباني من خلال تواجدنا في المغرب".

وحسب منظمة التجارة الخارجية اليابانية، فإن شركة "ماروزين" تعد أول شركة يابانية تدخل قطاع الشاي في المغرب، وهناك رهان ياباني من أجل زيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.

ونجحت اليابان، خلال العام الماضي، في تصدير ما قيمته 130 مليار دولار من الشاي الأخضر المحلي إلى الخارج وهناك رغبة في توسيع قاعدة المستوردين انطلاقاً من المغرب.

وتمثل منطقة شيزوكا مصدر إنتاج 40 في المائة من إنتاج الشاي في اليابان، حيث تعود مزارعها إلى عام 1241 ميلادية، ويتوفر الشاي الأخضر في هذه المنطقة على أصناف مختلفة تُصدر نحو دول العالم.

ويمتاز الشاي الأخضر الياباني بسمعة جيدة، فهي لذيذ ومفيد للصحة أيضاً، حيث كان في الأصل يستعمل لأغراض طبية، وهو مصدر للفيتامينات ولها تأثير إيجابي على الجهاز الهضمي.

وفي المغرب، يحظى الشاي الصيني الأخضر بسمعة كبيرة؛ وهو الأكثر استهلاكاً من طرف المغاربة، حيث يتم استيراده مجمل المنتوج من السوق الصينية بما يقارب 60 ألف طن سنوياً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Yosf الاثنين 10 شتنبر 2018 - 12:17
هذه مبادرة حسنة، اذا كانت الشركة ستوفر أتاي ذو جودة عالية، بحيث يمكن لي ولغيري ان نستغني عن استوراده من أربا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - Adil الاثنين 10 شتنبر 2018 - 12:22
علاش يا المسؤلين مديروش بحال اليابان في مجال الصيد البحري+زيت اركان.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - عادل مراد الاثنين 10 شتنبر 2018 - 12:28
اليابان تضحك على المغرب.اليابان دولة رائدة في التكنولوجية و العلم تدخل المغرب عن طريق الشاي.الا يوجد شاي في المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
4 - Gala الاثنين 10 شتنبر 2018 - 12:29
إذا كان هذا الشاي خال من المبيدات الحشرية فنحن أولى بشرائه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - rami الاثنين 10 شتنبر 2018 - 12:38
نجحت اليابان، خلال العام الماضي، في تصدير ما قيمته 130 مليار دولار من الشاي الأخضر المحلي إلى الخارج الشاي وحده والمغرب لا تتعدى صادراته 38مليار دولار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.