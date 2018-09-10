أول استثمار ياباني في الشاي يصل المغرب بحثاً عن أسواق أوروبا

هسبريس – يوسف لخضر

تبدي شركة يابانية مُصنعة للشاي المحلي اهتمامها لدخول السوق المغربية، في محاولة لإيصال الشاي الأخضر الياباني إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية انطلاقاً من المملكة.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام يابانية محلية، فإن شركةTea Maruzen، مُصنعة الشاي الياباني الأخضر المعروفة، تستعد لعقد شراكة استثمار مع شركة مغربية محلية.

واختار هؤلاء المستثمرون اليابانيون وجهة المملكة المغربية بـ"اعتبارها منصة دولية لمنتجات الشاي القادمة من كينيا والتي توجه نحو جميع دول العالم".

وستسهم شركة "ماروزين" بـ20 في المائة في الرأسمال التأسيسي لشركة محلية بالمغرب تحمل نفس اسم الشركة الأم، بدعم من الحكومة المحلية في مقاطعة شيزوكا اليابانية، ومن المرتقب أن تشرع في العمل في نونبر المقبل.

وقال كاتسوشي فورهاشي، رئيس الشركة اليابانية، في تصريحه نقلته الصحافة اليابانية، إنه "يرغب في توسيع طرق تصدير الشاي من مدينة شيزوكا إلى العالم".

وأضاف المسؤول في الشركة اليابانية: "كثير من الناس في الخارج لا يعرفون أن الشاي منتج أساسي لليابان، نريد تحسيس الوعي بالشاي الياباني من خلال تواجدنا في المغرب".

وحسب منظمة التجارة الخارجية اليابانية، فإن شركة "ماروزين" تعد أول شركة يابانية تدخل قطاع الشاي في المغرب، وهناك رهان ياباني من أجل زيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.

ونجحت اليابان، خلال العام الماضي، في تصدير ما قيمته 130 مليار دولار من الشاي الأخضر المحلي إلى الخارج وهناك رغبة في توسيع قاعدة المستوردين انطلاقاً من المغرب.

وتمثل منطقة شيزوكا مصدر إنتاج 40 في المائة من إنتاج الشاي في اليابان، حيث تعود مزارعها إلى عام 1241 ميلادية، ويتوفر الشاي الأخضر في هذه المنطقة على أصناف مختلفة تُصدر نحو دول العالم.

ويمتاز الشاي الأخضر الياباني بسمعة جيدة، فهي لذيذ ومفيد للصحة أيضاً، حيث كان في الأصل يستعمل لأغراض طبية، وهو مصدر للفيتامينات ولها تأثير إيجابي على الجهاز الهضمي.

وفي المغرب، يحظى الشاي الصيني الأخضر بسمعة كبيرة؛ وهو الأكثر استهلاكاً من طرف المغاربة، حيث يتم استيراده مجمل المنتوج من السوق الصينية بما يقارب 60 ألف طن سنوياً.