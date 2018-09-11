24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0513:2916:5719:4421:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أول استثمار ياباني في الشاي يصل المغرب بحثاً عن أسواق أوروبا (5.00)

  2. "مجموعة فلسطين": المنسوب لويحمان وهناوي محرف‎ (5.00)

  3. الحكومة تكشف إجراءات جديدة لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير (5.00)

  4. تريدون قتل الدارجة؟ اقتلوها بالصحة والراحة! (5.00)

  5. صناعة القصب .. حرفة يدوية عريقة تقاوم الاندثار نواحي ورزازات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

ابراهيم أقنسوس

اللغة رؤية وسيادة

ابراهيم أقنسوس
مصــطفى غَــلْمَـان*

أمراكش لا أبا لك يسأم !!

مصــطفى غَــلْمَـان*
Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | تهريب الملابس من موريتانيا يُفقد المغرب آلاف الوظائف بالنسيج

تهريب الملابس من موريتانيا يُفقد المغرب آلاف الوظائف بالنسيج

تهريب الملابس من موريتانيا يُفقد المغرب آلاف الوظائف بالنسيج
هسبريس – محمد لديب
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 05:00

فقد المغرب ما يقارب 180 ألف منصب شغل بسبب اتساع نشاط بيع الملابس الجاهزة المهربة من موريتانيا، ومن سبتة ومليلية المحتلتين، وكذا الملابس الجاهزة التركية المدعمة من طرف حكومة أنقرة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2018.

وقال كريم التازي، رئيس الجمعية المغربية للنسيج والملابس الجاهزة، إن قطاع النسيج المغربي نجح في تسلق مراتب جد متقدمة في أسواقه الخارجية الأوروبية، رغم المنافسة الشرسة التي تفرضها السلع التركية والتونسية.

وأوضح التازي، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية خصصها لتقديم وضعية قطاع النسيج المغربي، أن المغرب يحتل في الوقت الحالي الرتبة التاسعة في لائحة أكبر موردي الملابس الجاهزة والأنسجة نحو السوق الأوروبية، وراء كل من الصين وبنغلاديش وتركيا والهند وكمبودج وفيتنام.

وأبرز رئيس الجمعية المغربية للنسيج والملابس الجاهزة أن المغرب استطاع تحقيق تقدم واضح على مجموعة من الدول الرائدة في قطاع النسيج، من بينها باكستان وتونس وسريلانكا.

من جهته، قال محمد التازي، المدير العام للجمعية المغربية للنسيج والملابس الجاهزة، إن قطاع النسيج بالمغرب بحاجة إلى تقوية مكانته في السوق المحلي كي يتمكن من المساهمة في خلق قيمة مضافة قوية، خاصة على مستوى التشغيل.

وأضاف محمد التازي، في تصريح لهسبريس، أن "المهنيين على وعي تام بالتحديات التي تواجه القطاع، خاصة على المستوى المحلي"، مشيرا إلى أن "الحل يتمثل في تقديم الدعم للشركات العاملة في القطاع المهيكل، وتحسين مناخ الأعمال المرتبطة بهذا النشاط".

وتابع المتحدث قائلا: "أعتقد أن دعم مكانة قطاع النسيج في السوق المحلية يمر عبر تعزيز التكوين والتنافسية لجيل جديد من المقاولات المشتغلة فيه، كي تتحول إلى قاطرة حقيقية تجر القطاع بأكمله نحو تحقيق نتائج قياسية، خصوصا وأنه مرشح للعب مزيد من الأدوار الطلائعية داخل النسيج الاقتصادي المغربي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.