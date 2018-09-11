24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:05
|13:29
|16:57
|19:44
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نشرة خاصة تحذر من أمطار عاصفية قوية بالمملكة
- حسابات فلكية: فاتح محرم يوم غد الثلاثاء 11 شتنبر
- العثور على صخرتين كبيرتين مغطيتين بالذهب
- مرشحون مغاربة يتنافسون على مقاعد برلمانية في انتخابات كيبيك
- صناعة القصب .. حرفة يدوية عريقة تقاوم الاندثار نواحي ورزازات
صناعة القصب .. حرفة يدوية عريقة تقاوم الاندثار نواحي ورزازات (5.00)
نشطاء يحلقون رؤوسهم للمطالبة بمستشفى لعلاج السرطان في الريف (5.00)
فاتح محرم يوم غد الثلاثاء .. هسبريس تتمنى لكم سنة هجرية سعيدة (5.00)
رصيف الصحافة: قوات أوروبية تراقب الحدود الإسبانية مع المغرب (5.00)
- حفتر يهدد الجزائر بالحرب .. هذه خلفيات أقوى خرجة للجنرال الليبي - (105)
- مطالبون بإلغاء الخدمة الإجبارية يحشدون لوقفة احتجاجية أمام البرلمان - (89)
- "العدالة والتنمية" يُشهر ورقة الدستور أمام مقررات "بغرير وغْريبة" - (75)
- الخبرة التقنية تؤكد صحة "الفيديوهات الجنسية" للصحافي بوعشرين - (56)
- فاتح محرم يوم غد الثلاثاء .. هسبريس تتمنى لكم سنة هجرية سعيدة - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"سيتكس" ينقل رجال أعمال مغاربة إلى كندا
من المرتقب أن يحل وفد من رجال الأعمال المغاربة بكندا، ابتداءً من الأسبوع المقبل، للمشاركة في النسخة الرابعة من معرض "CITEX" الذي تنظمه غرفة الصناعة والتجارة للمغرب في كندا من 16 إلى 23 شتنبر الجاري.
وبحسب بلاغ للغرفة توصلت به هسبريس، فإن البعثة التجارية لهذه السنة لها ميزة خاصة لكونها ستتيح للمشاركين فرصة لإقامة علاقات مع مجتمع الأعمال الكندي، من خلال زيارات ستشمل مدنا كبرى تعتبر محركات للاقتصاد في كندا، من بينها مونتريال ولافال ودرومونفيل ولونجويوتروا ريفيير، والعاصمة الوطنية الكيبيك، وجهة أوطاوا.
وأفادت غرفة الصناعة والتجارة للمغرب في كندا بأن الوفد المغربي يضم تمثيلية لعشرين مقاولة تمثل مختلف الأنشطة الاقتصادية، من النسيج والفلاحة وصناعة الألمنيوم، والأشغال العمومية والطبوغرافيا، والطباعة، والهيدروغرافيا.
كما يضم الوفد المغربي أيضاً ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي المغربي، والمؤسسة المالية الكندية "Desjardins"، الذين سيعملون على تقييم ومناقشة الفرص التجارية المتاحة.
ويندرج معرض "CITEX" في إطار تظاهرة سنة المغرب في كندا "ماروكان 2018" التي انطلقت في الرابع عشر من أبريل الماضي، وهي مناسبة تتضمن تنظيم عدد من الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الهادفة إلى تعزيز صورة المغرب بكندا.