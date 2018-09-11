"سيتكس" ينقل رجال أعمال مغاربة إلى كندا

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يحل وفد من رجال الأعمال المغاربة بكندا، ابتداءً من الأسبوع المقبل، للمشاركة في النسخة الرابعة من معرض "CITEX" الذي تنظمه غرفة الصناعة والتجارة للمغرب في كندا من 16 إلى 23 شتنبر الجاري.

وبحسب بلاغ للغرفة توصلت به هسبريس، فإن البعثة التجارية لهذه السنة لها ميزة خاصة لكونها ستتيح للمشاركين فرصة لإقامة علاقات مع مجتمع الأعمال الكندي، من خلال زيارات ستشمل مدنا كبرى تعتبر محركات للاقتصاد في كندا، من بينها مونتريال ولافال ودرومونفيل ولونجويوتروا ريفيير، والعاصمة الوطنية الكيبيك، وجهة أوطاوا.

وأفادت غرفة الصناعة والتجارة للمغرب في كندا بأن الوفد المغربي يضم تمثيلية لعشرين مقاولة تمثل مختلف الأنشطة الاقتصادية، من النسيج والفلاحة وصناعة الألمنيوم، والأشغال العمومية والطبوغرافيا، والطباعة، والهيدروغرافيا.

كما يضم الوفد المغربي أيضاً ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي المغربي، والمؤسسة المالية الكندية "Desjardins"، الذين سيعملون على تقييم ومناقشة الفرص التجارية المتاحة.

ويندرج معرض "CITEX" في إطار تظاهرة سنة المغرب في كندا "ماروكان 2018" التي انطلقت في الرابع عشر من أبريل الماضي، وهي مناسبة تتضمن تنظيم عدد من الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الهادفة إلى تعزيز صورة المغرب بكندا.