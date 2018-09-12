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الرئيسية | مال وأعمال | صادرات المغرب الفلاحية تحقق أرقاما غير مسبوقة في السنوات الأخيرة

صادرات المغرب الفلاحية تحقق أرقاما غير مسبوقة في السنوات الأخيرة

صادرات المغرب الفلاحية تحقق أرقاما غير مسبوقة في السنوات الأخيرة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:00

حققت صادرات المغرب الفلاحية أرقاما غير مسبوقة خلال السنوات السبع الأخيرة، وذلك وفقا لما كشفه مجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير، والذي ترأس اجتماعه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري التنمية القروية والمياه والغابات، بمدينة الدار البيضاء.

وأكد اللقاء أن قيمة هذه الصادرات عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا مهما، إذ ارتفعت من 29.3 مليارات درهم سنة 2010 إلى 53.5 مليارات درهم سنة 2017، مسجلة بذلك نموا بنسبة 83 في المائة. وقد عزز تطور قيمة صادرات المنتجات الغذائية من موقع القطاع كثاني مورد للعملة الصعبة بالمغرب بعد أن ناهزت مساهمته 22 في المائة من إجمالي صادرات المملكة.

الاجتماع، الذي شهد مشاركة ممثلي الهيئات البيمهنية والمهنيين المنتمين إلى مختلف سلاسل الإنتاج، أكد خلال عزيز أخنوش على أهمية تحديد مسار جديد لسياسة تسويق المنتجات الفلاحية، نظرا لما تمثله من رهان على مستوى سلسلة القيمة، والإنتاج المتزايد للعديد من القطاعات؛ فضلا عن تزايد المنافسة القوية في الأسواق الخارجية.

وأجمع المجلس حسب بلاغه الختامي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في البحث عن أسواق جديدة والعمل على ولوجها بدعم من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.

وخلال موسم 2017-2018 بلغ حجم صادرات المنتجات الغذائية 2.9 ملايين طن، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بموسم 2016-2017، إذ عرفت البواكر زيادة في حجم صادراتها التي بلغت مليونا و179 ألف طن موسم 2017-2018، مسجلة بذلك نموا بنسبة 5 في المائة مقارنة بموسم 2016-2017، الذي سجل مليونا و124 ألف طن، و61 في المائة مقارنة بموسم 2010-2011 (731 ألف طن).

وفي هذا السياق، تميز الموسم الحالي، وفقا للمصدر ذاته، بارتفاع ملحوظ في صادرات بعض المنتجات بالذات، لاسيما الأفوكادو الذي بلغ حجم صادراته 21.4 آلاف طن، بنمو يناهز ضعفين ونصفا مقارنة بموسم 2016-2017، وتوت العليق بحجم صادرات بلغ 19.5 آلاف طن، بزيادة قدرها 46 بالمائة عن موسم 2016-2017، والبطيخ الأحمر الذي زادت نسبة صادراته بـ25 بالمائة عن موسم 2016-2017، إذ بلغ حجمها 170.5 آلاف طن؛ بينما بلغ حجم صادرات المغرب من التوت الأزرق 18 ألف طن، أي بنمو نسبته 17 بالمائة مقارنة بموسم 2016-2017.

بالموازاة مع ذلك، ارتفعت صادرات المملكة من الحوامض لتبلغ خلال موسم 2017-2018 حجم 677 ألف طن، أي بزيادة نسبتها 4 بالمائة عن موسم 2016-2017 (650 ألف طن)، وبنسبة 28 بالمائة عن موسم 2010-2011 (529 ألف طن).

فيما عرف أيضا موسم 2017-2018 نموا بنسبة 36 بالمائة في صادرات البرتقال من فصيلة "ناضور كوت"، مسجلة بذلك حجما بلغ 170.9 آلاف طن، بعدما استقرت في حدود 125.7 آلاف طن موسم 2016-2017. ويرجع نمو حجم صادرات المملكة من الحوامض أساسا إلى تطور الكميات الموجهة نحو السوق الأمريكية بنسبة 48 بالمائة، وإلى كندا بنسبة 10 بالمائة خلال الموسم نفسه.

أما في ما يتعلق بالمنتجات البحرية فقد تطور حجم صادراتها ليبلغ 689.000 طن في موسم 2017-2018، أي بزيادة نسبتها 7 بالمائة مقارنة بموسم 2016-2017 (645 ألف طن)، وبنسبة 46 بالمائة عن موسم 2010-2011 (472 ألف طن).

كما شهدت هذه الدورة لمجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير، حسب البلاغ، تقديم مشروع رقمنة نظام المراقبة التقنية الذي أطلقته المؤسسة، والذي أثار استحسان أعضاء المجلس الإداري، إذ سيمكن هذا النظام من توفير مدة متوسطها 14 يوما، ومن المقرر البدء في تشغيله أواخر سنة 2019.

وحظي تقديم هذا المشروع بتشجيع أعضاء المجلس، إذ ستمكن هذه الخطوة من تخفيف عبء الإجراءات التي يتحملها المصدرون وتعزيز القدرة التنافسية لديهم.

من جانبه تطرق رئيس مجلس الإدارة إلى مسألة الجودة ومواصفات العرض المغربي من المنتجات الفلاحية، داعيا إلى تعزيز إجراءات المراقبة التقنية وتوسيعها لتشمل على حد سواء العرض الموجه إلى السوق الداخلية، وكذلك العرض المعد للتصدير؛ فيما تم وضع قيد الدراسة إجراءات تسعى إلى تحسين مواصفات مناولة وتسويق المنتجات الفلاحية الموجهة إلى السوق المحلية.

الاجتماع شهد أيضا مناقشة أعضاء المجلس نقطة مهمة تتعلق بأسواق الجملة، حيث أجمعت التدخلات على أهمية التعجيل بإصلاحها نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه في هيكلة عملية التسويق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - الوطنية الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:10
الصادرات ترفع قيمتها وأين تدهب أموالها. اليس لفتح فرص الشغل لحاملي الشهادات بميزة جد حسنة درءا للبطالة في صفوف هؤلاء
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18
2 - اسبانيا الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:10
ما هو نصيب أخنوش من الكعكة؟لا اضن ان يشتغل حبا في الوطن لو كان كذالك لاستجاب لمطلب المقاطعة لكنه فوق............
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18
3 - المهاجر الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:13
ومع دلك المغاربة لا يشبعون الفواكه كتيرا. ...خصوصا التفاح والاجاص. ...صحيح أن الخضر في المتناول. ..لكن وجب التركيز على الصناعات التحويلية الغذائية لكي لا تضيع الخضر والفواكه. ....العصير غال جدا مقارنة مع الدخل الفردي. ..ركزوا على هاته النصائح وستنجحون. ...
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28
4 - رباطية الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:14
شيء طبيعي بما أن العرض في السوق المحلي انخفض لترتفع أثمان البرتقال و الحامض و لافوكا.
المثل الشعبي يقول: ما يلزم البيت يحرم على الجامع. أي السوق المحلي أولى و لكن الحكومات المتوالية دوما بالمرصاد للطبقة الساحقة. لك الله يا وطني
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15
5 - علولة الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:18
ارقام من الصعب على العاقل ان يكتبها لانها تفوق الخيال لكن ربما هي اكبر من ذالك التي ذكرت فالنحتسب فقط نصف المبلغ المذكور هل يمكن ان بعلم الشعب الى اَي جهة ذهبت ومن المستفيد لأننا نرى الإعصار تختلف مع الواقع المذكور وفِي نفس الوقت نرى الفلاحين يشتكون ليل نهار من جميع المحتويات
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8
6 - جمال الدين المايسترو الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:19
ارقام قياسية في عائدات الفلاحة و الصيد البحري و الفوسفاط و صناعة السيارات و الطيران و السياحة لكن لا نرى ذلك مترجم في أرض الواقع. تعلمون ما أقصد السلام عليكم
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19
7 - nimar الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:21
الصادرات تبارك الله.لاكن هل هذه الأموال تدخل إلى المغرب ؟ هذه مجرد طريقة لتهريب الأموال ولا يستفيد منها المغربي. ربما قسط من هذا الأموال يتم تحويلها إلى المغرب من أجل تسديد مصاريف الإنتاج والباقي ........
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8
8 - مغربي 2018 الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:22
صدرتو ودخلتو العملة الصعبة ... اللهم زد وبارك . لكن أين المواطن البسيط من كل هذا ؟ ماكلينا غلة ... ماشفنا فلوس .
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12
9 - Wallinit الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:27
هدا هو سبب كره الاسلاميين لعزيز اخنوش يرعبهم نجاحه
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-22
10 - Meftahe الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:30
C'est une bonne nouvelle.mais il faut de's a present reflechir a preserver nos ressources en eau car nous sommes a la veille du stress-hydrique.les solutions sont connues
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5
11 - الشرف الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:32
هذا يسمى إرتفاع في إستغلال المياه الجوفية بوثيرة كبيرة ما يهدد أولا بعدم تجديد هذه المياه و ثانيا بجفاف كبير في عدة مناطق، سؤال المليون هل زاكورة منطقة لإنتاج الدلاع؟
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11
12 - Moghrabi الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:32
استنزاف للفرشاة المائية وما المشكل الذي يتخبط فيه المغرب اليوم من قلة المياه الجوفية أو إنعدامها إلا نتيجة مخطط استعماري ليكون المغرب سلة غذاء المستعمر على حساب مياهه وثرواته فالأحرى رفع الضغط عن الفلاحة والزراعة الموجهة للتصدير وإيجاد حلول حقيقية للإقلاع الإقتصادي والنهضة بعيدا عن تقلبات المناخ
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5
13 - المسيح الدجال الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:33
ما شفنا والو من هاذا الإرتفاع في نسبة المذاخيل .
و تضاعف نسبة التصدير ، خيرات البلاد صدروها للخاريج خبز الدار ياكلو البراني
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4
14 - anas الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:35
من يستفيد لااحد يصدون المنتوجات اما عن الاموال تبقا في الخارج الانهم يخافون
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1
15 - Bida الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:38
Alors pourquoi les gens de campagne n'ont même pas de quoi manger
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1
16 - Wislani الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:41
مخاوف من تصدير الشباب عفوا الحريك المجاني حيث وسلان ..حرك منها 69 شابا ..لا حول
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1
17 - مهاجر الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:43
واش بلاد كتعاني من أزمة الماء كتصدر الماء لان الفلاحة هي أكبر مستهلك للماء خصوصا الخوامض و البطيخ لي خاصنا ننتجهم غير لانتاج المحلي للحفاظ على الفرشة المائية راه غير كبار الفلاحين لي كيستافدو من هاد الوظعية .كون غير عدنا معيشة رخيصة نقولو معليش راه المواطن كيستفد راه داك نهار مشيت المرجان لقيت ثمن صول غلى على ثمن في فرنسا بغيت نهبل . مهم عندك أزمة العطش و كتصدر في الماء دير غير اكتفاء ذاتي في القمح بعده باش تكسب شوية من الاستقلالية و الفاهم يفهم
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3
18 - ben hamou الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:45
بالأحرى صادرات اخنوش الفلاحية و شكراً
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0
19 - مغربي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:48
لتوضيح فأموال تلك الصادرات الفلاحة فهى تدهب للفلاحين الدين ينتجونها
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1
20 - عكاشة أبو حفصـــــــــــة . الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:48
في ما قل ودل : اللهم كثر حسادنا .

أبو حفصـــ* عكاشة *ـــــــة .
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