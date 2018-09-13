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كُتّاب وآراء
"مناجم المغربية" تستثمر في مشروع للذهب بغينيا
أعلنت مجموعة مناجم المغربية عن رفع مشاركتها في مشروع للذهب في غينيا في إطار إستراتيجياتها في أفق 2020 والتي تروم تعزيز نشاطها في قطاع الذهب في القارة الإفريقية.
ووفق بيان صادر عن المجموعة المغربية المتخصصة في المعادن، أنهت مناجم المرحلة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الهولدينغ البريطانية Avocet Mining المتخصصة في استغلال الذهب، وهي الاتفاقية التي تهدف من خلالها مناجم الحصول على حصة الأغلبية في مشروع الذهب في غينيا المسمى Tri-K.
وبعد إنهاء هذه المرحلة الثانية، انتقلت حصة مشاركة مناجم من 40 في المائة إلى 70 في المائة في هولدينغ Sociétés Minières de Mandiana، صاحب رخصة استغلال المشروع. وأشارت المجموعة المغربية مناجم إلى أنها ستطلق برنامجا خاصا بالمشروع باستثمار يبلغ 176 مليون دولار، أي ما يعادل 1.6 مليار درهم مغربي.
وقال عماد التوسي، الرئيس التنفيذي لشركة مناجم، في بلاغ صحافي، إن "هذا الإنجاز يمثل نقطة مهمة لاحترام التزاماتنا مع السلطات الغينية وشركينا البريطاني"، وأشار إلى أن "نتائج دراسة الجدوى تلبي توقعاتنا الأولية لدعم تطوير استغلال الذهب على نطاق واسع في مقاطعة مانديانا".
وكان دراسة جدوى مستقل قد انتهت في يوليوز الماضي، وأظهرت نتائج عدة بخصوص هذا المشروع بأن مجموع الموارد المعدنية فيه تصل إلى 2.3 مليون أوقية بإنتاج سنوي من الذهب يصل إلى 120 ألف أقوية. ويوجد مشروع Tri-K على بُعد 90 كيلومتراً شمال شرق مدينة كانكان في غينيا، وتبلغ منطقة الاستغلال حوالي 490 كيلومترا مربعا.
ويعتبر مسؤولو مناجم أن هذا المشروع يمثل مرحلة جديدة لتطوير أنشطة المجموعة على القارة الإفريقية، ويسهم بشكل كبير في تعزيز إستراتيجية المجموعة لتكون رائدة على المستوى الإقليمي لتحقيق نمو مستدام ومسؤول.
ومناجم هي مجموعة صناعية متخصصة في التعدين، وتغطي جميع مراحل سلسلة القيمة لنشاط التعدين، بدءًا من الاستكشاف إلى تسويق المنتوجات، وتعمل حالياً في تسع دول إفريقية، بما في ذلك المغرب، وهي مملوكة بنسبة كبيرة من طرف شركة المدى المغربية.