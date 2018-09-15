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الرئيسية | مال وأعمال | بادرة "لنستثمر مع المغرب" تؤطّر رساميل الصرب

بادرة "لنستثمر مع المغرب" تؤطّر رساميل الصرب

بادرة "لنستثمر مع المغرب" تؤطّر رساميل الصرب
هسبريس - و.م.ع
السبت 15 شتنبر 2018 - 03:15

عرفت بلغراد تنظيم الندوة الاقتصادية "لنستثمر مع المغرب"، التي تتوخى تقديم مناخ الأعمال في المملكة، وكذا فرص التجارة والاستثمار لرجال الأعمال الصرب.

وتندرج هذه الندوة، المنظمة بمبادرة من سفارة المغرب المعتمدة ببلغراد، بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بصربيا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وصربيا، اللذين يقدمان فرص أعمال مهمة بمنطقتهما.

وذكر بلاغ لسفارة المغرب ببلغراد أنه تم، خلال هذا اللقاء، التوقيع على مذكرة تفاهم لإحداث مجلس أعمال مشترك بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرفة التجارة والصناعة بصربيا، والذي سيمكن من استكشاف وتطوير محاور التعاون والتبادل بين رجال الأعمال بالبلدين.

وحسب البلاغ فقد عرفت الندوة مشاركة ممثلين عن مؤسسات مغربية؛ كالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) ووكالة التنمية الفلاحية وممثلين عن القطاع الخاص المغربي عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

حضر الندوة عن الجانب الصربي وكالة تنمية صربيا وغرفة التجارة والصناعة بصربيا، ومكتب السياحة لبلغراد، ووزارة الفلاحة ومؤسسة الاعمال الصربية.

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