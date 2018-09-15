24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أمال المازوري .. حكواتية شابة تقاوم اندثار الموروث الشعبي الشفهي
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
- مرض مجهول يودي بحياة 50 شخصا في الهند
- "نقاش الدارجة" .. جمعية تحذر من "سياسة الإلهاء"
- شركة فرنسية لتعليب السردين تختار العيون لافتتاح مصنع جديد
تطبيق الراصد .. إنذار مبكر يساعد السوريين على مراوغة الموت (5.00)
- جيش الجزائر ينفذ "عملية اكتساح" باستعمال الأسلحة الثقيلة في تندوف - (152)
- كتاب "يمسُّ الذات الإلهية" يشعل جدل المحتوى التعليمي بالمغرب - (106)
- هل يطبق "قانون محاربة التعنيف"على النساء المتحرشات بالرجال؟ - (56)
- شركة فرنسية لتعليب السردين تختار العيون لافتتاح مصنع جديد - (49)
- الإثبات والتطبيق يهددان تنزيل قانون محاربة العنف ضد المغربيات - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تعديلات تطال أسعار الفائدة على القروض البنكية
أعلن بنك المغرب أنه قام بإدخال تعديلات على استقصائه الفصلي حول أسعار الفائدة على القروض لدى النظام البنكي.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ، أن هذا الإصلاحيندرج في إطار التطوير المستمر لمنظومته المعلوماتية، ويهدف إلى إثراء المحتوى المعلوتاتي للاستقصاء، خاصة من خلال توزيع النتائج حسب حجم المقاولة، وذلك من أجل الإحاطة بشكل أفضل بشروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
ومن جهة أخرى، يضيف البنك المركزي، فقد أدخلت تعديلات منهجية طفيفة بغية الأخذ بعين الاعتبار التطورات المسجلة على مستوى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وخلص البلاغ إلى أن المعطيات المتعلقة بأسعار الفائدة على القروض ابتداء من الفصل الأول لسنة 2018، إلى جانب منهجية إعدادها المحينة، متوفرة على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب.