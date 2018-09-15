تعديلات تطال أسعار الفائدة على القروض البنكية

هسبريس - و.م .ع

أعلن بنك المغرب أنه قام بإدخال تعديلات على استقصائه الفصلي حول أسعار الفائدة على القروض لدى النظام البنكي.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ، أن هذا الإصلاحيندرج في إطار التطوير المستمر لمنظومته المعلوماتية، ويهدف إلى إثراء المحتوى المعلوتاتي للاستقصاء، خاصة من خلال توزيع النتائج حسب حجم المقاولة، وذلك من أجل الإحاطة بشكل أفضل بشروط تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

ومن جهة أخرى، يضيف البنك المركزي، فقد أدخلت تعديلات منهجية طفيفة بغية الأخذ بعين الاعتبار التطورات المسجلة على مستوى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وخلص البلاغ إلى أن المعطيات المتعلقة بأسعار الفائدة على القروض ابتداء من الفصل الأول لسنة 2018، إلى جانب منهجية إعدادها المحينة، متوفرة على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب.