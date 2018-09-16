المصارف والاتصالات تؤمنان ثلث تداولات البورصة

هسبريس – محمد لديب

واصلت الشركات المدرجة في سوق القيم المنقولة بمدينة الدار البيضاء، العاملة في قطاعي المصارف والاتصالات، تزعم تداولات البورصة المغربية بسيطرتها على ما يزيد عن ثلث المعاملات المسجلة.

وتأكد هذا المنحى خلال الأسبوع الجاري، إذ تزعمت مجموعات التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي واتصالات المغرب لائحة الأسهم الأكثر رواجا في بورصة الدار البيضاء.

وسيطرت مجموعة التجاري وفا بنك على ما يناهز 17 في المائة من إجمالي التداولات التي تم تحقيقها هذا الأسبوع، والتي بلغت نحو 262 مليون درهم في السوق المركزية، يليها البنك المركزي الشعبي الذي هيمن على 10.63 في المائة من إجمالي المعاملات.

"اتصالات المغرب" سجلت بدورها نتائج مرتفعة في سوق التداولات على الأسهم، وسيطرت على 7.50 في المائة من التداولات، تليها شركة الوفاء للتأمينات التي هيمنت على 6.91 في المائة من هذه المعاملات.

واحتلت "اتصالات المغرب" الرتبة الأولى في قائمة الشركات الأكثر رأسملة بعد أن بلغت 122 مليار درهم، وهو ما يمثل 21.56 في المائة من إجمالي رأسملة البورصة.

وجاء مصرف التجاري وفا بنك في الرتبة الثانية بنحو 16 في المائة من رأسملة البورصة، والبنك الشعبي بما يربو عن 8.43 في المائة.

وارتفعت أسهم ديلاتر ليفيفي بنسبة 18 في المائة بعد أن استقر سعر السهم في مستوى 160 درهما، تليها أسهم شركة الضحى بنسبة 16 في المائة، وإنفوليس بنسبة فاقت 14 في المائة.