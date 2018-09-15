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الرئيسية | مال وأعمال | عطب تقني يؤخر إقلاع طائرة "لارام" من برلين

عطب تقني يؤخر إقلاع طائرة "لارام" من برلين

عطب تقني يؤخر إقلاع طائرة "لارام" من برلين
هسبريس - و.م.ع
السبت 15 شتنبر 2018 - 19:55

فندت الخطوط الملكية المغربية، اليوم السبت، بشكل قاطع الادعاءات التي راجت بخصوص تأخر إقلاع رحلة طائرة تابعة للشركة يوم أمس الجمعة قادمة من برلين في اتجاه الدار البيضاء، مؤكدة أن هذا التأخر كان ناجما عن تعرض الطائرة لعطب تقني.

وكشف مصدر رسمي من شركة الخطوط الملكية المغربية، في تصريح صحفي، أنه خلافا لما تم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير دقيقة وزائفة بخصوص "فرار طاقم طائرة مغربية في ألمانيا وترك ركابها عالقين منذ الأمس بمطار برلين"، والتي تم تناقلها بدون التحقق من صحتها، فإن تأخر إقلاع الطائرة من مطار في برلين كان ناجما عن تعرضها لعطب تقني محض .

وأكد المصدر أن طاقم الطائرة فضل، بكل مسؤولية، الانتظار إلى حين إصلاح العطب التقني، قبل الإقلاع بالطائرة وذلك حرصا منه على سلامة المسافرين وأمنهم.

وجددت الخطوط الملكية المغربية، بهذه المناسبة، التأكيد على تشبثها ببذل جهود متواصلة من أجل ضمان مرور رحلاتها في أفضل الظروف وتحسين جودة خدماتها.

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