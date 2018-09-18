"أورنج" تطلق باقات للأنترنيت بتقنيات جديدة

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة "أورنج"، الفاعل الثاني في قطاع الاتصالات ونقل البيانات بالمغرب، إطلاق باقة متكاملة من عروض "ويفي المنزل" بصبيب يصل إلى 200 ميغا في الثانية، بالاعتماد على شبكة خاصة بها تُتيح ربطا بأنترنت لا محدود ومستقر فائق السرعة.

وقال مسؤولو شركة "أورنج"، في لقاء صحافي انعقد بمدينة الدار البيضاء، إنه يمكن لجميع المنازل المؤهلة الاستفادة من "الويفي" فائق السرعة من خلال عروض ألياف أورنج البصرية التي تقترح ثلاثة أنواع من الصبيب (12 و100 و200 Mb في الثانية) لإرضاء جميع الأذواق؛ وذلك ابتداءً من سعر لا يتعدى 240 درهماً للشهر. علاوةً على ذلك، تتضمن كافة العروض خطا ثابتا مع مكالمات غير محدودة نحو الأرقام الثابتة وساعات من المكالمات نحو النقال الوطني و"الدولي منطقة 1".

وأكد المسؤولون أن "أورنج" تعمل على تركيب الألياف البصرية باستعمال تكنولوجيا تعتمد على خنادق صغيرة، وذلك بشكل حصري في المملكة. وستُمكّن هذه التكنولوجيا من تقليص الأضرار التي يمكن أن تلحق بالطُّرُق وتجنّب عرقلة حركة المرور؛ وذلك بحفر خنادق لا يتعدى عرضها 5 سنتمترات؛ وكلها تدابير ستُسرّع ربطَ المنازل بألياف أورنج البصرية، وتمكينَها من الاستفادة من أفضل تكنولوجيا متوفرة في مجال الولوج إلى الأنترنت بصبيب عالٍ.

هذا وعرفت باقة حلول "الويفي" لأورنج إضافة عرض جديد يتمثل في Dar Box Fixe الذي يعتبر بديلا حقيقيا لخدمة ADSL. ما يُميز هذا العرضَ أنه لا يحتاج إلى أي تركيب، وهو متاح بالتزام أو بدونه، كما أنه يقترح ربطا غير محدود بـ"الويفي" طيلة الشهر مع صبيب يصل إلى 12 ميغا، وكل ذلك مقابل 240 درهماً في الشهر فقط. هذا العرض متوفر في أبرز مدن المملكة، ويضم رقما ثابتاً مع مكالمات وطنية غير محدودة وساعتين من المكالمات نحو النقال الوطني و"الهواتف الدولية الثابتة منطقة 1".

كما أطلق "أورنج" عرض Dar Box 4G+ المتوفر في كافة أنحاء المغرب ابتداءً من 199 درهماً للشهر. وإلى جانب توفير "الويفي" بصبيب فائق السرعة يتميز هذا العرض بقابليته للنقل من مكان إلى آخر.

ويعتمد هذا الحل على شبكة أورنج 4G+ ، ما يُتيح ولوجاً غيرَ محدود إلى الأنترنت، مع الاستفادة في الوقت نفسه من ساعات من المكالمات نحو الأرقام الوطنية أو "الدولية منطقة 1".