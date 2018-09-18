العلمي يتحالف مع الألمان لتوسيع استثماراته بإفريقيا

هسبريس – محمد لديب

أعلنت مجموعة سهام الاستثمارية عن مباشرة توسيع استثماراتها في قطاع خدمات "مراكز النداء"، عبر صندوقها الاستثماري الجديد بشراكة مع مجموعة بيرتلزمان Berteslmann الألمانية، عبر إنشاء مشاريع مشتركة جديدة بالمغرب ودول إفريقيا الغربية والشرقية جنوب الصحراء وتوسيع أنشطتهما بأوروبا وأمريكا.

وكشفت مجموعة سهام، صباح اليوم، أن الشركة الجديدة ستباشر أعمالها ابتداء من شهر يناير المقبل، وهي نتاج لتجميع أنشطة المجموعتين المغربية والألمانية، حيث سيرتفع عدد المستخدمين الذين سيشتغلون في ظل الوحدة الجديدة إلى 48 ألف مستخدم على مستوى 25 دولة برقم معاملات يزيد عن 1.2 مليار أورو.

وقال مولاي امحمد العلمي إن هذه الشركة ستحتل موقعا متميزا من أجل المساهمة في النمو القوي للأسواق العالمية في مجال تدبير نشاط مراكز النداء ومناولة خدمات العلاقات مع الزبناء، خاصة لفائدة الشركات العاملة في المجالات الرقمية والاتصالات والمؤسسات المالية والمصرفية.

وسيوكل لهذه الشركة الجديدة، التي سيشرف على رئاسة إدارتها العامة إطار مغربي من اختيار مجموعة سهام بينما سيشرف طوماس ماكينبروك من بيرتيلزمان على إدارتها العامة، تطوير جيل جديد من مراكز النداء في كل من المغرب وكينيا والكوت ديفوار والسينغال ودول إفريقية أخرى، وتعزيز حضورها في أسواق آسيا وأمريكا والشرق الأوسط.

ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه الذي يقوده صندوق سهام الاستثماري، بشراكة مع مجموعة بيرتلسمان الألمانية، التي ترغب في تعزيز حضورها القاري في إفريقيا.

وكانت مجموعة سَهام قد أعلنت، في وقت سابق من هذه السنة، عن إحداث خمسة صناديق استثمارية في توجه جديد اتخذته بعد عملية بيع سَهام للتأمين لعملاق جنوبي إفريقي قبل أشهر بقيمة مالية غير مسبوقة بلغت 1.05 مليار دولار.

وتشتغل هذه الصناديق الجديدة بطريقة منفصلة في قطاعات التعليم والصحة وترحيل الخدمات والعقار والميديا، وفق ما جاء ضمن إعلانات نشرتها مجموعة سَهام نهاية الأسبوع الجاري في إطار عملية انقسام.

هذه الخطوة ستتيح لها رفع الأداء في الأسواق التنافسية التي تشتغل فيها، بالإضافة إلى فتح رأسمال كل صندوق أمام المستثمرين حسب القطاعات المختلفة التي اختارت الاشتغال فيها.

وحسب الإعلانات التي جاءت بعد انعقاد مجلس إداري للمجموعة خلال الشهر الجاري، فقد جرى تأسيس خمسة صناديق استثمارية بالإضافة إلى شركة سَهام، وهي: Saham Outsourcing Services Fund, Saham Real Estate Fund, Saham Education Fund, Saham Healthcare Fund et Saham Media Fund.

وتعتبر مجموعة بيرتلسمان ( Bertelsmann) شركة ألمانية من أكبر شركات وسائل الإعلام في العالم، وأيضا نشيطة في قطاع الخدمات والتعليم، والتلفزيون والإذاعة والموسيقى والمجلات والخدمات التجارية، وهي تضم مجموعة أر تي إل، بينغوين راندوم هاوس، غرونر + يار، بي إم جي، أرڤاتو، مجموعة بيرتلسمان للطباعة، مجموعة بيرتلسمان للتعليم وبيرتلسمان للاستثمارات.