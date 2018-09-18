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كُتّاب وآراء
شركة اتصالات المغرب تنال شهادة "إيزو 9001"
أعلنت شركة "اتصالات المغرب"، الفاعل الرئيسي في مجال الاتصالات في إفريقيا والرائد الوطني في المجال نفسه، أنها حصلت على شهادة ISO 9001 في أحدث إصدار لها الخاص بسنة 2015.
وحصلت "اتصالات المغرب"، وفق بلاغ لها، توصلت به هسبريس، على شهادة ISO 9001 إصدار 2008 عن جميع أنشطتها منذ سنة 2004. وقد اجتازت الشركة مراجعة المتابعة رقم 1، التي أجريت في مواقعها بالمغرب من قبل هيئة إصدار الشهادات المستقلة "Bureau Veritas"؛ وهو ما منحها شهادة ISO 9001 إصدار 2015 عن نظام إدارة الجودة.
ويعتمد المعيار الدولي ISO 9001 على عدد من مبادئ إدارة الجودة؛ بما في ذلك التوجه القوي للزبناء، وتحفيز والتزام الإدارة، والنهج العملياتي المتبع، والتحسين المستمر.
وتعزز نسخة 2015 من معيار ISO 9001 دور إدارة شركة "اتصالات المغرب" في نهج الجودة الخاص بها وتضم متطلبات جديدة، بما في ذلك النظر في توقعات المعنيين وتصور المخاطر والفرص في نظام إدارة الجودة، يتم منحها حصريًا للشركات التي تبرهن على بروتوكولات فعالة وموثقة للتحسين المستمر والتواصل مع الزبناء فيما يتعلق بجودة الخدمات.
وأكدت الشركة أن حصولها على شهادة ISO 9001 إصدار 2015 يبرهن على التزامها بتحسين خدماتها وعملياتها، من أجل ضمان وزيادة رضا الزبناء وكل المعنيين بخدماتها. كما "تؤكد هذه الشهادة على نضج نظام إدارة الجودة في اتصالات المغرب وفي أنشطته"، يقول البلاغ.