"كوكاكولا" تدرس إنتاج مشروبات بنكهة الحشيش

هسبريس - إفي

أكدت شركة "كوكاكولا"، اليوم، أنها تتابع باهتمام اتساع حجم سوق المشروبات التي تحتوي على مكونات من نبتة الحشيش، رغم أنها لم تتخذ أي إجراء حتى الآن في هذا الصدد.

وردت الشركة بذلك على المعلومات التي أوردتها قناة "بي إن إن بلومبرغ" الكندية الاقتصادية التي أشارت فيها إلى إجراء "كوكاكولا" اتصالات مع شركة "أرورا" لإنتاج الماريخوانا من أجل تطوير مشروبات تتضمن هذا المكون.

وأوضحت "كوكاكولا" في بيان لها "مثل شركات أخرى كثيرة في مجال المشروبات، نتابع عن كثب اتساع رقعة سوق المشروبات التي يدخل الحشيش في إنتاجها كمادة فعالة حول العالم".

وتابع البيان الذي تناقلته وسائل إعلام عدة "المجال يتطور بشكل سريع. لم نتخذ بعد أي قرار في الوقت الحالي".

يذكر أن كانابيديول هو أحد المكونات الأساسية في نبتة الماريخوانا لكن ليس له أي تأثير نفسي أو عقلي، على عكس رباعي الهيدرو كانابينول.

تجدر الإشارة إلى أن "كوكاكولا" من أكبر شركات المشروبات في العالم، وسعت في الفترة الأخيرة لتدخل مجالات أخرى كالقهوة والشاي والماء والمشروبات الكحولية.