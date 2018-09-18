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الرئيسية | مال وأعمال | "كوكاكولا" تدرس إنتاج مشروبات بنكهة الحشيش

"كوكاكولا" تدرس إنتاج مشروبات بنكهة الحشيش

"كوكاكولا" تدرس إنتاج مشروبات بنكهة الحشيش
هسبريس - إفي
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 12:40

أكدت شركة "كوكاكولا"، اليوم، أنها تتابع باهتمام اتساع حجم سوق المشروبات التي تحتوي على مكونات من نبتة الحشيش، رغم أنها لم تتخذ أي إجراء حتى الآن في هذا الصدد.

وردت الشركة بذلك على المعلومات التي أوردتها قناة "بي إن إن بلومبرغ" الكندية الاقتصادية التي أشارت فيها إلى إجراء "كوكاكولا" اتصالات مع شركة "أرورا" لإنتاج الماريخوانا من أجل تطوير مشروبات تتضمن هذا المكون.

وأوضحت "كوكاكولا" في بيان لها "مثل شركات أخرى كثيرة في مجال المشروبات، نتابع عن كثب اتساع رقعة سوق المشروبات التي يدخل الحشيش في إنتاجها كمادة فعالة حول العالم".

وتابع البيان الذي تناقلته وسائل إعلام عدة "المجال يتطور بشكل سريع. لم نتخذ بعد أي قرار في الوقت الحالي".

يذكر أن كانابيديول هو أحد المكونات الأساسية في نبتة الماريخوانا لكن ليس له أي تأثير نفسي أو عقلي، على عكس رباعي الهيدرو كانابينول.

تجدر الإشارة إلى أن "كوكاكولا" من أكبر شركات المشروبات في العالم، وسعت في الفترة الأخيرة لتدخل مجالات أخرى كالقهوة والشاي والماء والمشروبات الكحولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - تازي حر الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 12:51
الحمد لله المغرب غيكون اكبر شريك لشركة حشيش كولا
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8
2 - روحانيات الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 12:52
هل سيسمى المشروب مشروبا روحيا ....................
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4
3 - ديوجين المغربي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 12:53
عيش نهار تسمع خبار ...هذا احسن خبر غيسمعوا المسؤول المغربي لاحقاش غيعجبوا الحال المغاربة كلهم يبقاو مبوقين
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5
4 - حشحوش من الأرض الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 12:57
الهم وفق إخواننا في كوكاكولا لما له نفع لنا
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2
5 - عبد آلله الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 13:03
هل تعلمون أن كوكاكولا كانت تضع الكوكايين في منتوجاتنا وليس مستبعد أن تضع الحشيش الإدمان الناس علي الكوكا مجددا
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1
6 - عبدو الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 13:04
بهذا الاجراء لو طبقته شركة كوكاكولا سيكون آخر مسمار تدقه في نعشها و أنا أكون خصمها الأول
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-1
7 - منير الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 13:11
عيش نهار تسمع اخبار بهاذ البلاد
بلد العجائب والغرائب
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