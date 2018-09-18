وحدات صناعية وتكنولوجية في الكيبيك تجذب اهتمام مقاولين مغاربة

يوسف لخضر من الكيبيك (صور: مبارك أبوعلي)

حل هذا الأسبوع وفد مقاولاتي مغربي من مجالات مختلفة بمدينة شاوينغان بمقاطعة الكيبيك الكندية في إطار معرض «ستيكس 2018» المتنقل، الذي تنظمه الغرفة التجارية والصناعية للمغرب في كندا لتبادل الخبرات والتجارب بين المغاربة والكنديين طيلة الأسبوع الجاري.

وضم الوفد المغربي ممثلين عن مقاولات تمثل عدداً من جهات المغرب، من الرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس والعيون والداخلة، سيزورون خلال أسبوع عدداً من المناطق الصناعية، إضافة إلى مسؤولين ورجال أعمال كنديين.

وقال خويي بابا عبد الرحيم، رئيس الغرفة المنظمة للزيارة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الوفد يضم أكثر من عشرين مغربياً ومغربية يمثلون مقاولات تشتغل في مجالات مختلفة في شمال المغرب وجنوبه، وذلك بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الشعبي المغربي.

وأضاف خويي بابا أن الهدف من هذا المعرض المتنقل هو تعزيز العلاقات التجارية بين المغرب وكندا، مشيراً إلى أن من المرتقب أن يزور وفد كندي من نساء ورجال الأعمال المغرب في شهر أكتوبر المقبل للاطلاع على الفرص المتاحة في المملكة، باعتبارها بوابة للقارة الإفريقية لجلب استثمارات أكثر.

وزار الوفد المغربي أمس الإثنين مؤسسة «digihub»، وهي غير ربحية توفر فضاءات التكوين والعمل والانطلاق في المجال المقاولاتي للشباب، وتضم منظومة متكاملة من أجل تأسيس مشاريع في التنمية الرقمية.

وتنقسم «digihub»، التي توجد في قلب مدينة شاوينغان، إلى أربعة مجالات رئيسية، وهي التراث والتكنولوجيا الرقمية، والمصنع الذكي 4.0، والترفيه الرقمي، إضافة إلى الصحة الإلكترونية؛ وهي بذلك تلعب دوراً في الاقتصاد الرقمي لمقاطعة الكبيبيك من خلال موقعها الذي يوجد بين مونتريال والكيبيك، ما ساعدها على جلب العديد من الاستثمارات.

ويوجد هذا الموقع المتميز في كندا وسط مركز "دعم المقاولات Alphonse-desjardins" بمدينة شاوينغان، وهو عبارة عن تعاونية للتضامن تسعى إلى المشاركة الفعالة في تطوير روح المبادرة وإنشاء المقاولات من خلال مساعدة حاملي المشاريع ورواد الأعمال على النجاح.

ويراد من هذه المنظومة الصناعية المتكاملة توفير تكامل الخبرات والدعم في مكان واحد بطريقة تضمن استدامة الشركات في السنوات الخمس الأولى من إنشائها، إضافة إلى توفير التكوين والتشبيك ولقاءات للتبادل واحتضان المقاولات الحديثة.

وحسب جينيفييف بوليو فييو، مسؤولة التواصل بـdigihub، فإن المركز يضم اليوم 31 مقاولة تعمل في المجال الرقمي وتستفيد من التكنولوجيات الحديثة، وتتوفر بفضل ما يوفره المركز على فرص للتطوير وفضاءات للعمل من خلال مكاتب من أجل الانطلاق وتحقيق النمو في أنشطتها.

من جهته قال يونس الزموري، مدير مكتب تمثلية البنك الشعبي في كندا، إن البنك "يعمل على مرافقة معرض سيتكس 2018 من خلال بعثة مسؤولين ورجال أعمال مغاربة إلى كندا من أجل تبادل المعارف والاطلاع على التجارب الناجحة في بعض المدن في الكيبيك"، مشيراً إلى أن هذا الأمر "يدخل ضمن مهام البنك الشعبي كبنك يواكب تمويل وتطوير المقاولات".

كما كان الوفد المغربي على موعد مع الشركة الصناعية والمينائية بمدينة بيكانكور، وهي مؤسسة تابعة للحكومة الكيبيكية وتسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المقاطعة من خلال تطوير وتشغيل موانئ صناعية تشتغل في مجالات متعددة، وتطلق عدداً من المشاريع الاستثمارية من أجل توفير التمويل الذاتي.

ويوجد موقع الميناء الصناعي على نهر سانت لوران، في الطريق بين مونتريال والكيبيك، ويوفر البنية التحتية اللازمة لفائدة الصناعات الثقيلة، في الطاقة والغاز الطبيعي والكهرباء. وتتوفر الشركة المدبرة لهذا الموقع الكبير حالياً على مساحة كبيرة على ضفتي النهر من أجل الاستثمار لفائدة القطاع الخاص، ما يجعلها تحقق موارد مالية دون الحاجة إلى دعم الحكومة.

وتندرج زيارة الوفد المغربي، التي تستمر إلى نهاية الأسبوع، ضمن تظاهرة معرض «سيتيكس 2018» الذي تُنظمه الغرفة التجارية والصناعية للمغرب في كندا، وارتأت أن تجعله هذه السنة متنقلاً بين عدد من المدن في مقاطعة كيبيك، إذ من المنتظر أن يحل الوفد أيضاً في كل من الكيبيك وأوتاوا ودرومونفيل، ثم يعود إلى مونتريال.

ومن المقرر أن يزور الوفد خلال ستة أيام عدداً من الوحدات الصناعية، إضافة إلى عقد لقاءات مع مسؤولين كيبيكيين في كل من الغرف التجارية والصناعية. كما من المرتقب أن يُنظم معرض يوم السبت المقبل بحضور المنعشين العقاريين المغاربة ومكتب للمواكبة في الهجرة إلى كندا بحضور مسؤولي القنصلية المغربية.