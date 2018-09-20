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كُتّاب وآراء
"إل جي" تفتتح أكاديمية مجانية لإصلاح التكييف
أعلنت مجموعة "إل جي" الكورية، العاملة في مجال صناعة وتسويق التجهيزات الكهربائية المنزلية ونظم التهوية المركزية للمكاتب والمنزلية، عن انطلاق العمل بأول أكاديمية متطورة لتدريب وتكوين تقنيين في مجال تثبيت وإصلاح نظم التهوية.
وقال منير عقيلي، المسؤول التقني المشرف على التدريب والتكوين بأكاديمية "إل جي"، إن الشركة وضعت هدفا لتكوين وتدريب 600 شخص وتأهيلهم في مجال إصلاح وتثبيت نظم التهوية.
وأضاف عقيلي، في لقاء صحافي انعقد بمقر الشركة في الدار البيضاء، أن هذا التدريب مجاني وسيستفيد منه الأشخاص الراغبون في التوفر على شهادة "إل جي"، التي تتيح لهم اكتساب المبادئ الأساسية والمهارات الكافية المتطلبة في هذا المجال.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الأكاديمية تستهدف أيضا المهندسين المعماريين، ومكاتب الدراسات العاملة في المجالات المرتبطة بنظم التهوية وأجهزة التبريد والتدفئة المتطورة.
ويستفيد الحاصلون على شواهد التدريب من دورات تكوينية تطبيقية في مجالات إصلاح وتركيب وتشغيل نظم التكييف، التي اتسع استعمالها بشكل كبير في المغرب.
واعتبر مسؤولو شركة "إل جي إلكترونيكس" أن هذه الأكاديمية ستتيح لشريحة واسعة من المغاربة اكتساب مهارات متطورة ستسهل عليهم مأمورية الولوج إلى سوق العمل.
وقال منير عقيلي لهسبريس إن "التدريب في أكاديمية إل جي يتطلب اتباع دورات مكثفة تصل مدتها إلى سبعة أيام متفرقة، وبمجرد الحصول على الشواهد المؤهلة، يمكن للمستفيدين الحصول على مناصب عمل مع الشركات المغربية العاملة في مجال تركيب وصيانة وحدات التكييف، بأجور تبتدئ بمبلغ 4000 درهم شهريا، وتصل إلى ما يزيد عن 7000 درهم".