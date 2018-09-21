"اتصالات" أفضل مزوّد للخدمات والمبيعات بالجملة‎

هسبريس من الرباط

حصلت "اتصالات" على جائزة "أفضل مزوّد للخدمات والمبيعات بالجملة" في الشرق الأوسط، ضمن حفل جوائز مؤتمر "عالم الاتصالات في الشرق الأوسط 2018" الذي أقيم في دبي.

وقد جرى إدراج "اتصالات" ضمن قائمة أفضل شركات الاتصالات بعد النجاح الذي حققته في تجارة الجملة، حيث نالت جائزة "أفضل مزوّد للخدمات والمبيعات بالجملة" في منطقة الشرق الأوسط، إضافة الى جائزة "أفضل مبتكر في تقنية الجيل الخامس" بلا منافس، خلال الحدث الإقليمي لقطاع الاتصالات.

وأورد بلاغ توصلت به هسبريس أن "الابتكار التكنولوجي المتميز التي تتبناه "اتصالات"، وإمكاناتها الشبكية الدولية، فضلاً عن محفظة خدماتها القوية، والالتزام بالجودة المستدامة والمستوى العالي لخدمة العملاء، أسهمت في تحقيق النجاح في فئة المبيعات بالجملة، إضافة إلى دور "اتصالات" في جعل دولة الإمارات كنقطة محورية وبوابة عبور مركزية لكافة مناطق العالم، الأمر الذي جعل الشركة منافساً قوياً في هذه الفئة".

وتعليقًا على الجائزة، قال علي أميري، رئيس وحدة المبيعات والمشغلين في "مجموعة اتصالات"، إن " قدرات "اتصالات" الدولية والتزامها في تقديم خدمات ذات جودة عالية تعد جزءاً أصيلاً من استراتيجية "اتصالات" طويلة الأمد. ونحن فخورون بأننا في موقع ريادي بين نظرائنا في هذا المجال. كما أن هذه الجائزة تسلط الضوء على نجاح منصة SmartHub الداعمة لقطاع الأعمال، علاوةً على الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الشركة، مضيفاً بهذا السياق أن "المجموعة قد رسّخت مكانتها كعلامة تجارية رائدة في قطاع المبيعات بالجملة في المنطقة من خلال جودة الخدمات التي تقدمها والالتزام طويل المدى مع عملائها".

وتعتبر "اتصالات" مزودًا متميزاً لمبيعات الجملة في منطقة الشرق الأوسط، حيث حققت نمواً قوياً على مدار السنة من خلال التركيز على تجربة العملاء والابتكار باستخدام أحدث التقنيات مع خطط تحويل مستقبلية واضحة. وتقدم منصة SmartHub من "اتصالات" خدمات البنية التحتية الموثوقة لعدد كبير من شركات الاتصالات رفيعة المستوى، ومزودي المحتوى من أجل تحديد مواقع نقاط البيع في المنطقة بشكل استراتيجي، الأمر الذي يوفر اتصالاً شاملاً مع مجموعة كاملة من خدمات البيع بالجملة.

وخلال الحفل، تسلّم أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس –اتصال المجموعة في مجموعة "اتصالات"، جائزة "أفضل مبتكر في تقنية الجيل الخامس" نيابة عن الشركة، فقد نالت "اتصالات" هذه الجائزة المرموقة بعد إنجازاتها المهمة التي حققتها على صعيد تمكين تقنيات الجيل المقبل، ولاسيما شبكة الجيل الخامس، خصوصاً بعد إعلان "إكسبو 2020 دبي" كأول مؤسسة تجارية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات، بفضل شراكتها الاستراتيجية مع "اتصالات"؛ الأمر الذي يعزز مكانة دولة الإمارات الدولية، ويشكل علامة فارقة في مضمار الابتكار الذي تقوده الدولة في مجال البنى التحتية والتنمية الشاملة.

يذكر أن حفل توزيع الجوائز يعد جزءاً من "مؤتمر عالم الاتصالات في الشرق الأوسط "، الذي عقد في دبي لمدة يومين. وجرى اختيار الفائزين من قبل لجنة مستقلة من ذوي الخبرة في قطاع الاتصالات، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والقطاع المصرفي الاستثماري.