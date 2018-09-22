أرباح أولماس تتراجع وسط تفاؤل بعودة الانتعاش

هسبريس – محمد لديب

تراجعت أرباح شركة أولماس، المدرجة في بورصة الدار البيضاء والعاملة في مجال تعبئة وتسويق المياه المعدنية ومياه المائدة، بنسبة قياسية قاربت 87 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب التأثيرات السلبية المباشرة لحملة المقاطعة لمجموعة من المنتجات الغذائية والخدماتية، من بينها مياه "سيدي علي" المعدنية.

واستقرت حصة المجموعة من النتيجة الصافية مع نهاية شهر يونيو في مستوى 9.74 مليون درهم، مقابل 80.62 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت نتيجة التشغيل للشركة، التي يؤكد مسؤولوها أنهم يتوقعون تحقيق نتائج إيجابية نهاية العام الجاري، ما يناهز 36.27 مليون درهم في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 135 مليون درهم في الفترة ذاتها من سنة 2017.

وأثرت المقاطعة على رقم معاملات الشركة، التابعة لمجموعة هولماركوم القابضة، الذي استقر في حدود 737.92 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2018، مقابل 897.57 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم، مسجلا تراجعا قياسيا بقيمة 160 مليون درهم.

وأكدت الشركة في بيانها المالي أنها نجحت في مساعيها إلى التخفيف من التأثيرات السلبية للمقاطعة على معاملاتها، مع مواصلة الحفاظ على معايير الجودة نفسها لكل منتجاتها، وعلى مناصب العمل التي توفرها أنشطة وحداتها.

ويؤكد مسؤولو أولماس أن "الضريبة التي تم دفعها من طرف الشركة لجماعة أولماس ارتفعت سنة 2017 إلى 99.056.958 درهما؛ أما رسم استغلال المنبع المائي لعام 2017 فبلغ بدوره 48.288.916 درهما. وبالإضافة إلى هذه الضرائب، فإن ثمن الماء المعدني الطبيعي "سيدي علي" يشمل تكاليف التوزيع وهامش الربح للتجار والمواد الأولية والمواد المستهلكة والنقل واللوجيستيك واستهلاك المعدات وتكاليف المستخدمين وتحملات أخرى؛ وهو ما يعني أن هامش الربح المحقق في "سيدي علي" هو 7 في المائة، أي ما يعادل 40 سنتيما في قارورة لتر ونصف اللتر".