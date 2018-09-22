انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان خلال شهر غشت

هسبريس من الرباط

سجّل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر غشت 2018 انخفاضاً بـ0.1% بالمقارنة مع شهر يوليوز من السنة نفسها؛ فيما ارتفع بـ0.4% بالمقارنة بغشت 2017. ونجم الانخفاض، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.1%.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2018 على الخصوص أثمان "الخضر" بـ4.8%، و"الحليب والجبن والبيض" بـ0.5%، و"القهوة والشاي والكاكاو"، و"الزيوت والدهنيات" بـ0.1%. وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان "الفواكه" بـ1.5%، و"اللحوم" بـ1.2%، و"السمك وفواكه البحر" بـ1.1%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في طنجة بـ0.6%، وفي مكناس بـ0.5%، وفي تطوان بـ0.4%، وفي الرباط بـ 0.3%، وفي فاس وسطات بـ0.2%. بينما سجلت ارتفاعات في كل من الحسيمة بـ2.0% وفي آسفي بـ1.2%، وفي العيون وكلميم والداخلة بـ0.7%.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ1.7% خلال شهر غشت 2018. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ1.1%، والمواد غير الغذائية بـ1.9%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.3% بالنسبة لـ"المواصلات"، وارتفاع قدره 6.5% بالنسبة لـ"المواد والخدمات الأخرى".

وخلُصت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط إلى أنّ مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر غشت 2018 ارتفاعا بـ0.1% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2018، وبـ0.4% بالمقارنة مع شهر غشت 2017.