"بوش" تفتتح المتجر الخامس في الدار البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

افتتحت شركة "بوش" للأجهزة المنزلية مقرها الرئيسي الجديد في مدينة الدارالبيضاء، إضافة إلى متجر هو الخامس من نوعه لخدمة رغبة المجموعة لتحقيق النمو الإقليمي.

وقد حضر هذا التدشين كل من نوبرت كلين، مدير التسويق لمنطقة تركيا -الشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا، إلى جانب محمد سيف الله خان، المدير التجاري والتسويقي لشمال إفريقيا إلى جانب المدير العام لـ BSH Électroménagers لويس ألفاريس كومي دو سلاز.

ويقع المقر الرئيسي الجديد في شارع غاندي بمدينة الدار البيضاء على مساحة إجمالية تصل إلى 1200 متر مربع على أربع طوابق، سيتيح لزبناء المجموعة الاستفادة من فضاء فسيح يوفر قاعات للاجتماع وفضاءات مفتوحة تتيح العمل الجماعي، إضافة إلى غرف سكايب والصلاة ومطبخ.

وبفضل هذه المساحة، سيستفيد متعاونو المجموعة من أكثر من 20 متر مربع لكل شخص، موزعة بين المكاتب والمساحات الخاصة بالاجتماعات غير الرسمية لتحقيق الرفاه والتعاون بين المجموعات داخل المبنى الجديد.

وقد صُمم هذا المتجر الرئيسي الخامس من نوعه في الدار البيضاء ليستجيب لطموحات الزبناء بتجسيده لقيم "بوش" الممثلة في الابتكار والبحث المستمر عن الجودة، كما يتميز بشكل أنيق باللون الأبيض، اللون الرمزي لمدينة الدار البيضا،ء مع بعض الألوان الزاهية في التصميم الداخلي.

وفي الطابق السفلي، يوجد المقر الرئيسي الجديد للمجموعة، والذي عرف تطوير فكرة "الشو رووم" على مساحة 620 متر مربع موزعة على طابقين، حيث تتيح ورشات طبخ في عين المكان لتذوق الأطباق المعدة بمنتجات "بوش" في فضاء يحمل اسم "Bcook"، بالإضافة طبعاً إلى الاطلاع على الكاطلوغ الكامل للأجهزة الإلكترومنزلية للمجموعة.

وبإمكان الزائر أن يعاين مختلف هذه الأجهزة من آلة الغسيل وغسالة الصحون والثلاجات والأفران والأطباق وما إلى ذلك.. وكلها مرفوقة بفيديو يشرح ميزات كل واحدة على حدة لكي يحدد الزبون احتياجاته ويختار ما يناسبه في المنزل.

أما المفاجئة الكبيرة فتوجد في الطابق الأول، حيث تم توفير مطبخ مجهز تجهيزاً كاملاً يعطي الانطباع بأن الزائر أمام عرض لماستر شاف، حيث يأتي كل يوم رئيس طهاة ليشرح وصفة لكي يتم إعدادها من قبل الزوار فيما بعد ليتم تذوقها على طاولة تضم 14 مقعداً كما لو كانوا في مطعم أو منزل بين الأصدقاء.

كل هذا يجعل هذا المتجر الرئيسي الجديد لبوش في مدينة الدار البيضاء فريداً من نوعه وسيكون له لا محالة معجبين في القريب العاجل.

للمزيد من المعلومات إليكم الموقع الرسمي لبوش المغرب: www.bosh-home.ma

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