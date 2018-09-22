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تتويج لأداء المكتب الوطني المغربي للسياحة بلشبونة
فازت بعثة المكتب الوطني المغربي للسياحة في لشبونة بجائزة أفضل بعثة للسياحة في البرتغال 2018 ، وذلك خلال النسخة الـ15 لـ"بورتغال ترافل أواردز".
وذكر بلاغ للمكتب الوطني المغربي للسياحة أنه توج بهذه الجائزة ضمن العديد من المرشحين ، ويتعلق الأمر بإسبانيا والبرازيل وكوبا وجمهورية الدومينيكان وماكاو.
تعتبر هذه الجائزة بمثابة "أوسكار للسياحة الوطنية" تمنح مكافأة لأفضل أداء للفاعلين السياحيين في البرتغال من جميع الفئات، خاصة شركات الطيران ومنظمي الرحلات ووكلاء الأسفار والفنادق وبعثات السياحة .
وجرى حفل توزيع الجوائز في ترويا بحضور كاتبة الدولة في السياحة آنا منديز غودينهو، ورئيس كونفيدرالية السياحة في البرتغال فرانشيسكو كالهيروس، وشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والمجتمع.