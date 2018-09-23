الشركات المنجمية تزيد أرباحها في بورصة البيضاء

هسبريس - محمد لديب

نجحت الشركات المنجمية المدرجة ببورصة الدار البيضاء في الرفع من حجم أرباحها بشكل لافت خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال مسؤولو شركة مناجم، العاملة في مجال استكشاف واستخراج المعادن بالمغرب والخارج، إن الشركة حققت أرباحا قياسية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، نتيجة الأداء المتميز لفروعها بالخارج.

وارتفعت أرباح مناجم في الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو 2018 بنسبة بلغت 151 في المئة، واستقرت في مستوى 231 مليون درهم.

وربط المسؤولون هذه الزيادة القياسية في مردودية الشركة بعملية تفويت الحصص في شركة "بومبي" بجمهورية كونغو الديمقراطية.

وبلغ رقم معاملات الشركة في النصف الأول من السنة الجارية نحو 2.4 مليار درهم، فيما سجلت نتيجة التشغيل زيادة بنسبة 11 في المائة بعدما بلغت في النصف الأول من العام الجاري ما يناهز 394 مليون درهم.

أنهت "مناجم" المرحلة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الهولدينغ البريطاني "Avocet Mining" المتخصص في استغلال الذهب، وهي الاتفاقية التي تهدف من خلالها "مناجم" إلى الحصول على حصة الأغلبية في مشروع الذهب في غينيا المسمى "Tri-K".

ويتزامن إعلان هذه النتيجة مع إنهاء المسؤولين لعملية انتقال حصة "مشاركة مناجم" من 40 في المائة إلى 70 في المائة في هولدينغ "Sociétés Minières de Mandiana"، صاحب رخصة استغلال المشروع.

وستطلق المجموعة المغربية برنامجا خاصا بالمشروع باستثمار يبلغ 176 مليون دولار، أي ما يعادل 1.6 مليار درهم مغربي.

وأظهرت نتائج عدة بخصوص هذا المشروع أن مجموع الموارد المعدنية فيه تصل إلى 2.3 مليون أوقية، بإنتاج سنوي من الذهب يصل إلى 120 ألف أقوية. ويوجد مشروع "Tri-K" على بُعد 90 كيلومتراً شمال شرق مدينة كانكان في غينيا، وتبلغ منطقة الاستغلال حوالي 490 كيلومترا مربعا.