مقاولات مغربية تُنهي زيارة مدن كندية بحثاً عن شراكات اقتصادية

يوسف لخضر من مونتريال (صور مبارك بوعلي)

أنهى وفد مقاولاتي مغربي زيارته إلى كندا في إطار المعرض الدولي «سيتكس»، الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية للمغرب من السادس عشر إلى 23 من شتنبر الحالي والذي عرف زيارة عدد من المدن؛ من بينها مونتريال ودرومونفيل ولونغوي وكيبيك وغاتينو وأوتاوا.

وتميز تنظيم هذه النسخة الرابعة من "المعرض الكندي الدولي للتجارة" ببرنامج متنوع تضمن زيارات متعددة لوحدات صناعية؛ وهو ما أسهم في إطلاع الوفد المغربي على فرص التعاون وتبادل الخبرات مع الفاعلين الكنديين في مجالات النسيج والأشغال العمومية والفلاحة والطباعة والصناعة.

وجرى تنظيم حفل اختتام للمعرض السبت في مقر بنك desjardins الكندي، وسط مدينة مونتريال، بحضور القنصل العامة للمملكة المغربية حبيبة الزموري، وممثلين عن البنك الشعبي المغربي والغرفة الصناعية والتجارية للمغرب والخطوط الملكية المغربية.

وقالت الزموري، في تصريح لهسبريس، إن معرض سيتكس من شأنه أن يسهم نسج علاقات مع فاعلين كنديين، معتبرةً أن «هذه المبادرة تُكمل عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج في إطار تعليمات الملك محمد السادس الذي يدعو دائماً إلى تشجيع الدبلوماسية الموازية والاقتصادية لتكميل الدبلوماسية التقليدية".

وأشارت القنصل العامة، في التصريح ذاته، إلى أن "هذا من أجل خلق تعاون بين الكنديين والمغاربة وتعزيز تنافسية المغرب باعتباره بوابة إفريقيا لما لديه من اتفاقيات تبادل حر مع عدد كبير من الدول، وهذا الأمر سيرفع من جاذبية المملكة وإشعاعه وبالتالي المساهمة في الاقتصاد الوطني".

من جهته، اعتبر المغربي سمير كمون، مدير تنمية الأعمال ببنك desjardins، وهو أكبر مجموعة مالية تعاونية في كندا، أن «معرض سيتكس له أهمية كبرى ويلعب دوراً أساسياً في تبادل الخبرات بين الكنديين والمغاربة، وهو أكثر نفعاً للمغاربة الموجودين في كندا والمغرب أيضاً".

وقالت كوثر مرزاق، مديرة تنشيط المكاتب التمثيلية في الخارج في البنك الشعبي، إن حضور البنك كشريك للغرفة التجارية والصناعية للمغرب في كندا هدفه دعم الشراكات بين الكنديين والمقاولين المغاربة وأيضاً مواكبة المغاربة المقيمين في الخارج من خلال الاستثمار في بلدهم في القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والفندقة والسياحة.

الفكرة نفسها عبرت عنها ثورية عفان، مديرة قسم المقاولات في البنك الشعبي، حيث أضافت أن «الوفد الاقتصادي المغربي الذي شارك في سيتكس 2018 مثل جميع مناطق المغرب ومختلف القطاعات الصناعية التي تعتبر مهمة في المغرب من أجل الظفر باتفاقيات رابح رابح مع الكنديين".

وبعدما مرت النسخة الرابعة من المعرض بتجربة زيارة عدد من المدن الاقتصادية في كندا، قالت خديجة باكريم، المسؤولة في الغرفة التجارية والصناعية للمغرب في كندا، إن هذه النسخة «لقيت نجاحاً فائقاً وكشفت أن المغاربة أول جالية تزور مناطق مهمة من الناحية الاقتصادية»، موردةً أن النسخ المقبلة من المعرض سيزور مدن أخرى مثل أونتاريو وبرونزويك.

وتسعى الغرفة التجارية والصناعية للمغرب في كندا إلى تنظيم هذا المعرض سنوياً في إطار تظاهرة سنة المغرب في كندا "ماروكان 2018" التي انطلقت من الرابع عشر من أبريل الماضي، وهي مناسبة تتضمن تنظيم عدد من الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الهادفة لتعزيز صورة المغرب.