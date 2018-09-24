إدارة الجمارك تحجز 17 مليون سيجارة مهرّبة

هسبريس - وائل بورشاشن

أظهرت دراسة أنجزتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بشراكة مع فاعلين بقطاع التبغ، أن عدد السجائر التي حُجزت السنة الجارية بلغ 17 مليون وحدة.

ووضّحت أرقام الدراسة حدوث انخفاض في نسبة تهريب السجائر في السنة الجارية إلى 3.73 بالمائة، مقارنة بسنة 2017، التي وصلت فيها النسبة المسجلة لتهريب السجائر إلى 5.64 في المائة، وسنة 2016 التي سُجّلت فيها نسبة تعادل 7.64 في المائة، وسنة 2015 التي وصلت فيها نسبة تهريب السجائر على المستوى الوطني إلى 12.48 في المائة.

وعزت إدارة الجمارك، في بلاغ لها، سبب انخفاض نسب تهريب السجائر بالمملكة منذ سنة 2015 إلى "المجهودات المبذولة والمتواصلة من طرف أعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتضافر جهود كافة الجهات المتدخلة".

وتم إنجاز هذه الدراسة الميدانية من طرف مكتب للدراسات بعدما تم التوافق على منهجيتها من قبل الفاعلين المعتمدين لتوزيع التبغ المصنع بالمغرب، ومن بينهم الشركة المغربية للتبغ (SMT)، وجابان توباكو إنترناشونال (JTI) وفيليب موريس إنترناشونال (PMI) وبريتيش أمريكان توباكو المغرب (BAT).

وزاد البلاغ نفسه أنه من أجل ضمان مصداقية وموضوعية هذه الدراسة، تتبعت المصالح الجمركية وراقبت جميع مراحل إنجازها خلال شهري أبريل وماي 2018، التي تمّت على مستوى 40 عمالة وإقليما وهمّت المناطق الحضرية والقروية، ومراكز المدن، والمدن العتيقة، والأحياء الشعبية والصناعية، والضواحي.

وتعد هذه الدراسة الخامسة من نوعها التي تتم سنويا بهدف تتبع تطور ظاهرة تهريب السجائر وتحديد مواقعها، من أجل مد مختلف الأطراف المعنية بالمعلومات اللازمة حتى تتمكن من التدخل بشكل أكثر نجاعة للحد من ظاهرة تهريب السجائر التي تلحق ضرراً بالاقتصاد المغربي.