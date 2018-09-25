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الرئيسية | مال وأعمال | الجزائر تنفي توقيف الغاز عن المغرب بسبب الأزمة بين البلدين

الجزائر تنفي توقيف الغاز عن المغرب بسبب الأزمة بين البلدين

الجزائر تنفي توقيف الغاز عن المغرب بسبب الأزمة بين البلدين
هسبريس -عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 12:00

بعد التسريبات التي تحدثت عن عزم الجزائر استخدام ورقة الغاز في العلاقات الجزائرية المغربية بسبب الأزمة المتواصلة بين البلدين، نفى المدير العام لشركة "سونطراك" الجزائرية للطاقة، للمملوكة للدولة، وجود أي قرار لوقف ضخ الغاز عبر الأنبوب الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر المغرب.

وكانت صحف جزائرية كشفت أن الجزائر قررت وقف خط أنابيب المغرب العربي–أوروبا في غضون عام 2021، بمبرر أنها تملك أنبوب غاز آخر هو "ميدغاز"، الذي يربطها بإسبانيا مباشرة دون المرور بالبر المغربي، تقدر طاقته بنحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز المسال.

ويربط أنبوب الغاز، الذي يسمى Maghreb Europe Gas Pipeline، الجزائر بالقارة الأوروبية عبر المغرب، وستنتهي العقود والاتفاقيات المؤطرة لهذا الاستيراد سنة 2021.

وقال المدير العام لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، في ندوة صحافية: "لا يوجد أي سبب يدفع الجزائر إلى وقف ضخ الغاز إلى المغرب"، وأضاف: "البعض فهم أن الجزائر تريد قطع أنبوب الغاز المار عبر المغرب إلى إسبانيا، لماذا نقوم بذلك ونقطع أنبوب الغاز؟"، مواصلا: "على العكس، من مصلحتنا أن نسوق المزيد من الغاز برفع قدرات التصدير، نريد أن يبقى هذا الأنبوب. أما إذا أراد المغرب وقفه، فتلك مشكلته".

وهاجم المسؤول الجزائري المغرب ووسائل إعلام بلاده التي روجت لهذه المعطيات، وقال: "داخليا نتصارع بيننا والأجانب يتفرجون وينتظرون هذا"، وزعم أن الإعلام "يساهم في نقل صورة مشوهة عن الوضع داخل الشركة"، موردا أن "الحديث عن وقف ضخ النفط عبر الأنبوب الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب انطلق من مقال صدر في الجزائر وتناقلته أوساط إعلامية مغربية، التي راحت تستعمل هذا المقال لضرب سوناطراك". وزاد: "الشركة لا تتلقى دروسا من المغرب ولا من أحد، ومن الأجدر بالمملكة الاهتمام بمشاكلها بدل التركيز على سوناطراك".

وأعلن المتحدث أن الجزائر تسعى إلى رفع صادراتها من الغاز من خلال إنجاز أنبوب جديد، مشيرا إلى أن "الجزائر التي تمتلك ثالث احتياطي من الغاز الصخري ستتوجه لا محال لاستغلال الاحتياطي".

وتسعى الجزائر خلال العام المقبل إلى الشروع في حفر أول بئر بحري لاكتشاف البترول، وأورد مسؤول شركة المحروقات بهذا الخصوص أن "المؤشرات المسجلة جد إيجابية وتبعث على التفاؤل".

ويربط خط أنابيب المغرب العربي بين حاسي الرمل في الجزائر ومدينة قرطبة الإسبانية عبر التراب المغربي، على مسافة ألف و300 كلم، منها 540 كلم على التراب المغربي، وينقل 13.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يحصل منها المغرب على 500 مليون متر مكعب، من مجموع 1.1 مليار متر مكعب مجموع احتياجاته من هذه المادة الطاقية.

وشرع المغرب مؤخرا في التفكير في تنويع مصادره من الغاز المستورد من الجزائر، حيث تتجه الحكومة إلى اعتماد مشروع قانون جديد بقطاع الغاز يضع ضمن أهدافه الرئيسية إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي.

وبحسب مشروع القانون، الذي يحمل رقم 94.17، المنتظر أن يعرض على المجلس الحكومي قريباً، فإن المغرب يسعى إلى تأمين الحاجيات المتزايدة من الطاقة بتنويع مصادر المحروقات، من خلال زيادة حصة الغاز الطبيعي في الباقة الطاقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ابونذير الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 12:12
وقال المدير العام لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، في ندوة صحافية: "لا يوجد أي سبب يدفع الجزائر إلى وقف ضخ الغاز إلى المغرب"، وأضاف: "البعض فهم أن الجزائر تريد قطع أنبوب الغاز المار عبر المغرب إلى إسبانيا، لماذا نقوم بذلك ونقطع أنبوب الغاز؟"، مواصلا: "على العكس، من مصلحتنا أن نسوق المزيد من الغاز برفع قدرات التصدير، نريد أن يبقى هذا الأنبوب. أما إذا أراد المغرب وقفه، فتلك مشكلته".
أما إذا أراد المغرب وقفه، فتلك مشكلته".
أما إذا أراد المغرب وقفه، فتلك مشكلته".
أما إذا أراد المغرب وقفه، فتلك مشكلته".

الجزائر انشأت الانبوب الجديد من اجل رفع طاقة الانتاج وبعض الاعلام يستغل كل شيء في زرع الفتن وقد تغلق الجزائر الشطر الرابط بين المغرب واسبانيا لان فيه رسوم وضرائب ويستمر بيع الغاز للمغرب ولاكن بدون رسوم وضرائب وامتيازات
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2 - مواطن من ألمانيا الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 12:13
غاز جنرالات الشر ليس مأمن

لهذا أسرعوا لتجدوا البديل

مثل الإتفاقية مع نيجيريا أو أي بديل

ما دام الطغمة العسكرية مسيطرة على أشقائنا في الشرق : حذاري حذاري
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3 - ARAMED الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 12:15
الجزائر و المغرب بحال دوك العكوزات لي ديما منوضينها في الحمام على قبل السطولة
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4 - ait baha الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 12:16
le maroc n'a pas besoin du gaz algerien de mauvaise qualité au contraire c'est l'algerie qui a besoin du gazoduc qui traverse le maroc pour vendre leur gaz a l'éspagne le deuxiéme importateur du gaz algerien aprés l'italie
bref si l'algerie savait que c'est le maroc qui profite de ce gazoduc tous seule il l'aurait méme pas construit
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5 - مغربي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 12:16
و فين هو الغاز ديال تندرارة .
لا داعي للكلام و المقالات الموجهة للإستهلاك فقط .
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6 - redouane الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 12:17
اوا الغاز لي كاين في المغرب مكتشف في هو ؟
ياكما علاوي ،،،،،،،،،؟ زراب علينا وعليكم كاملين
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7 - تائب الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 12:18
متى يتحقق حلم المغرب العربي الكبير ناضلت من اجلها اجيال وحلمت به ووافاها الاجل دون ان تراه مجسدا على ارض الواقع . وجب اخد العبر من العلاقة الالمانية الفرنسية رغم العداء والويلات التي عاناها البلدان ابان الحرب العالمية ورغم اختلاف اللغة والبعد الثقافي والاجتماعي تمكنا من ان يكونا قطب الرحى لتوحيد اوروبا . المغرب والجزائر يجمعهم اكثر مما فرق البلدين الاوروبيين وحدة الدين اللغة التاريخ العادات الدم والحب والمصاهرة التي تجمع المغاربة بالجزائريين خاصة بالمدن الحدودية وبلدان المهجر واسالوا العائلات المقيمة بالخارج حسب احد الاخوة الجزائريين المقيمين بكندا التقيته في احد المناسبات قال لي اذا سمعت ان عائلتين من جنسية مختلفة تجمعهما علاقة ود وصداقة في بلاد المهجر فاعلم ان العائلتين احداهما جزائرية والاخرى مغربية .
لا ينقصنا الا الارادة السياسية .
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8 - جزائري ثوري حر الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 12:18
روسيا تريد إحتكار سوق الغاز في أوربا الغربية كلما إقترب فصل الشتاء و غدا يزيحون الجزائر من السوق بإشعال الفتن في الجزائر.
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9 - محمد الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 12:19
للتوضيح فقط ، لا المغرب و لا الجزائر يمكنهما أن يو قفوا تدفق الغاز الى أوروبا عبر الأراضي المغربية ولو في حالة الحرب بين البلدين لا قدر الله ، لسبب بسيط هو وجود اتفاقيات دولية مع اسبانيا وبالتالي فالأنبوب محمية أوربية في أرض مغاربية . الخلاصة ، ما يستشف من الموضوع هو أننا أشداء مع بعضنا البعض و ضعفاء و خنوعين أمام أوروبا. الحل في فتح الحدود المغلقة و تمكين العائلات من التزاور فيما بينها وانشاء مشاريع مشتركة على الحدود بين البلدين الشقيقين لما فيه مصلحة الساكنة أما غير ذالك فلا يسمن من جوع ، لقد مر أكثر من نصف قرن على استقلال البلدين و لا زالت زوج بغال على حالها . الله يأخذ الحق في من كان و لا زال سببا في هذا الوضع المخزي و السلام.
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10 - Nacer DZ الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 12:23
qui est le grand gagnant a ce problème entre l'algerie et le Maroc ? chacun dit , ce n'est pas moi c'est l'autre (responsable.
les deux peuples s'insultent entre eux , pourquoi ? chacun dit ce n'est moi c'est l'autre
en définitif nous sommes devenus des malades et tout le monde se moques de nous . allah idjib el kheir
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11 - العرب الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 12:25
لم ولن يثق بلدنا ابدأ في كلامكم ما دمتم تقولونا ما لا تفعلون والمغرب بدوره يعرف ماذا يفعل ولا يكثرت لكلامكم
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12 - boob الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 12:28
دائما نسمع ونقرأ مشادات كلامية من هنا وهناك والغرب يتفرج ويضحك علينا اللهم اجمع شمل المسلمين ، اللهم اجمع شمل المسلمين
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13 - Hicham dz الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 12:43
الشتاء هذي السنة سيكون بارد جدا عليكم بالإستعمال الغاز الجزائري للتدفئة أوترجعون إلى الحطب.. أويوجد حل ثاني إستيرادالغاز من دول خليج التي ستكلفكم أضعاف مضعفة بسبب النقل وضريبة العبور وووو...وأيضا يمكنكم إستعمال الكهرباء للتدفئة التي تستوردوها من الجزائر
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14 - السميدع قاهر الحالمين بالاطلسي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 12:47
مدير سوناتراك الذي يقول لوسائل اعلام المغرب كي يفكروا في مشاكلهم و يبتعدوا عن الجزائر هل طرح نفس السؤال لحكام بلده الذين همهم الوحيد هو الاساءة للمغرب و السعي لبلقنته و تشتيت جزء كبير من شركة سوناتراك التي يديرها هذا العبقري فهل قال لنظامه الديوها في ريوسكم و خليو عليكم المغاربة في اتقار و اتركوا اموال سةناتراك لاهلها الجزائريين بذل تصريف معظمها لكل من يرغب في اخذ نصيبه من كعكة الرجل المريض . ان كانت له ذرة من الرجولة فاليطالب نظامه بتفكيك عصابات شذاذ الافاق في تندوف شرذمة الانحراف و الانفصال و تكون له نفس الجرأة التي يتكلم بها عن المغرب ام انه كامثاله من العسكر اصبحوا لعبة في يد سارح المعيز تاعنا ابراهيم غالي و هو و العسكر ليس لهم الا السمع و الطاعة و اداء الجزية لابراهيم غالي الذي اصبح غولا يتحكم في الجميع و اللي هدر فيكم يخلي دار ابوه و ما عند الميت ما يدير قدام غسالو!! اين الجرأة افعلوها يا احرار الجزائر و خلصونا و امتنعوا عن اداء الجزية راه حرام عليكم الشعب مسكين الجزائري ياكل الشحط بلا رحمة و لا شفقة .
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15 - العيد الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 12:48
خمسمئة مليون متر مكعب من الغاز الجزائري فابور افضل من البديل الذي في الغالب سيكلف الملين من الدولارات من الاسواق البعيدة لا خيار عن الجزائر
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