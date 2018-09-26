مديرية الضرائب تشجع تسوية وضعية المخالفين

هسبريس - و.م .ع

أعلنت المديرية العامة للضرائب أن قانون المالية 2018 أقر الإلغاء الكلي أو الجزئي للذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016، والتي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2017.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه للاستفادة من امتياز الإلغاء الكلي للذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016، والتي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2017، يجب على الخاضعين للضرائب أن يقوموا تلقائيا بتسديد أصل الضرائب والواجبات والرسوم قبل فاتح يناير 2019.

وأضاف البلاغ :"غير أنه لا يجب أن تكون هذه الضرائب موضوع مسطرة تصحيح لأساس فرض الضريبة قد أفضت قبل فاتح يناير 2018 إلى إبرام صلح مكتوب مقرون بإصدار للضريبة قبل هذا التاريخ، وأداء جزئي أو كلي لهذه الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل خلال السنوات الموالية".

وبالنسبة للمدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2017، عدا أصل الضريبة، أشارت المديرية إلى أنه يمكنهم الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المئة، شريطة أداء 50 في المئة المتبقية قبل فاتح يناير 2019.