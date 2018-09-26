التجارة تنقل دبلوماسيين أمريكيين إلى ورزازات

محمد ايت حساين

احتضن المقر المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، جلسة عمل بين رئيس الغرفة والقنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب جينيفير راساميمانانا، ومساعديها من التمثيلية التجارية للقنصلية الأمريكية بالدار البيضاء.

الجلسة التي حضرها بعض أعضاء المكتب الإداري للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، ورؤساء اللجان وأطر الغرفة، تناولت سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وبين الفاعلين الاقتصاديين بجهة درعة تافيلالت ونظرائهم من الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتفعيلا لاتفاقية التبادل الحر المبرمة بين الطرفين.

وتناول هذا اللقاء سبل تشجيع التبادل الحر التجاري والاستثمارات، وخاصة بالمملكة المغربية، نظرا لما يعرفه المغرب من تطور في كافة المجالات، وباعتباره شريكا إستراتيجيا وبوابة للاستثمارات بالقارة الإفريقية.

وبالمناسبة ذاتها، نوهت جينيفير راساميمانانا، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، بالعلاقات المغربية الأمريكية، وبالتواصل الدائم الذي يتم بين الغرفة والقنصلية الأمريكية من أجل النهوض بمستوى الأعمال بين البلدين، معبرة عن رغبة مصالح القنصلية في الانفتاح على مختلف جهات المملكة، وخاصة درعة تافيلالت، نظرا لما تزخر به الجهة من مؤهلات طبيعية واقتصادية تتيح فرصا استثمارية واعدة للطرفين، وفق تعبيرها.

هذا وكان اللقاء فرصة للتباحث حول برمجة مشاريع للتعاون والشراكة في مجالات متخصصة، كالتكوين في قطاع التكنولوجيات الحديثة، وتنظيم لقاءات أعمال قطاعية بين الطرفين، وتبادل بعثات نساء ورجال الأعمال.