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الرئيسية | مال وأعمال | ثلث "تجار الجملة" يتوقعون ارتفاع حجم مبيعاتهم

ثلث "تجار الجملة" يتوقعون ارتفاع حجم مبيعاتهم

ثلث "تجار الجملة" يتوقعون ارتفاع حجم مبيعاتهم
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 18:10

أبان بحث المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية أن 34 في المائة من تجار الجملة يتوقعون تسجيل ارتفاع في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من العام الجاري.

ويعزى هذا التطور إلى التحسن المرتقب في مبيعات "تجارة تجھیزات صناعية أخرى بالجملة"، و"تجارة الجملة غير المتخصصة"، و"تجارة لوازم منزلية بالجملة".

وتوقع 75 في المائة من أرباب المقاولات، الذين شملهم البحث، تسجيل استقرار في عدد المشتغلين، في وقت أكد 60 في المائة من أرباب المقاولات أن دفاتر الطلبيات ستكون عادية؛ فيما توقع 21 في المائة منهم تحقيق نتائج أفضل.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية، في الفصل الثاني من سنة 2018، بلغت نسبة 77 في المائة. وقد يكون النشاط الإجمالي لهذا القطاع عرف ارتفاعا حسب 51 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 51 في المائة منهم.

وعزت المندوبية هذا التطور إلى التحسن المسجل في أنشطة "الاتصالات" و"الإيواء" و"النقل عبر المياه"، وإلى الانخفاض المسجل على مستوى أنشطة "الإشهار ودراسات السوق" و"الأنشطة المعمارية والهندسة وأنشطة المراقبة والتحاليل التقنية".

ويتوقع 27 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 12 في المائة منهم انخفاضا. وتعزى هاته التوقعات، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى الارتفاع المتوقع في أنشطة "النقل الجوي" و"اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ" و"الإيواء"؛ ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المنتظر على مستوى "أنشطة التأجير والاستئجار" و"أنشطة البرمجة والبث".

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