"ضيف الاتحاد" يرحب بشراكة "طيران أوروبا"‎

هسبريس من الرباط

أعلن برنامج ضيف الاتحاد، برنامج الولاء الحائز على الجوائز التابع للاتحاد للطيران، عن شراكة جديدة مع "طيران أوروبا" (آير يروبا)، "بما يعزز الامتيازات المتاحة لأعضاء البرنامج عبر تمكينهم من اكتساب واستبدال أميال ضيف الاتحاد عند السفر مع الناقلة الإسبانية".

وتتيح الشراكة الجديدة، يقول بلاغ للمجموعة توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، لأعضاء البرنامج كذلك اكتساب الأميال عند السفر على رحلات المشاركة بالرمز التي تشغلها الاتحاد للطيران وتسوق لها بالشراكة مع "طيران أوروبا". وإضافة إلى ذلك، يمكن لأعضاء ضيف الاتحاد استبدال الأميال بتذاكر للرحلات على امتداد شبكة وجهات "طيران أوروبا".

وفي هذا الصدد، قال ياسر اليوسف، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد: "نفتخر بتزويد أعضاء برنامجنا بطائفة من مزايا السفر الأوسع نطاقاً في قطاع الطيران. ويسعدنا انضمام المزيد من الشركاء القيمين مثل طيران أوروبا إلى قائمة شركاء برنامج ضيف الاتحاد، الأمر الذي يعزز من جاذبيته، لا سيما مع الرحلات التي توفرها الاتحاد للطيران لضيوفنا إلى مدريد والتي سيتبعها برشلونة في وقت لاحق هذا العام".

وتنص الاتفاقية الجديدة على تحقيق المزيد من التعاون بين برامج الولاء التابعة لكلا الناقلتين، ضيف الاتحاد و"سوما" (SUMA)، بما يتيح للمسافرين اكتساب واستبدال الأميال بصورة متبادلة على رحلات كلا الشركتين. وفي كلتا الحالتين، سوف يعتمد عدد الأميال المكتسبة على درجة السفر التي يسافر عليها الضيف.

وتعليقاً على ذلك، قالت ساندرا لينيس، مديرة شؤون العملاء والمنتجات بشركة طيران أوروبا: "أبرمت طيران أوروبا شراكة استراتيجية بالرمز مع الاتحاد للطيران في يناير 2014، ولتوفير المزيد من القيمة المقدمة، يسعدنا أن نعزز هذه الشراكة الناجحة من خلال تزويد عملاء برنامج الولاء التابع لنا (سوما) بفرصة اكتساب واستبدال الأميال على شبكة الاتحاد للطيران".

تجدر الإشارة إلى أن طيران أوروبا تعدُّ واحدة من شركات الطيران الحائزة على الجوائز وتسيّر رحلاتها على امتداد أوروبا، بما في ذلك المنتجعات السياحية في جزر الكناري وجزر البليار، إضافة إلى الرحلات طويلة المدى إلى الأمريكيتين ومنطقة الكاريبي.