"التجاري وفابنك" يطلق فضاء الأعمال في طنجة

هسبريس من طنجة

تواصل مجموعة التجاري وفا بنك إستراتيجيتها الهادفة إلى تجهيز أهم فروعها البنكية بفضاءات تعرض الخدمات البنكية الحرة على زبنائها.

وقالت المجموعة، في بيان صحافي، إن هذه الفضاءات الآمنة تتميز بمواقيت عمل تتسم بالمرونة، وتبتدئ من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة التاسعة ليلا طوال أيام الأسبوع.

وتضم هذه الفضاءات مجموعة من الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية، موضوعة رهن إشارة زبنائها، إلى جانب خدمات متنوعة أخرى تشمل إيداع النقود، وإيداع الشيكات وإنجاز عمليات الصرف.

وتم استخدام فضاءات الخدمات البنكية الحرة منذ شتنبر 2017 بطنجة. ولتشجيع الزبناء وغير الزبناء على استعمال هذه الخدمات، نظمت مجموعة التجاري وفا بنك نشاطا داخل وكالتها Tanger Beethoven التي تتوفر على فضاء للخدمات البنكية الحرة، وترغب في تعزيز العلاقات التي تربطها بزبنائها وإطلاعهم على الخدمات الجديدة المعروضة في هذه الفضاءات .

ويجري العمل في 50 فضاء للخدمات البنكية الحرة في 20 مدينة مغربية، وفي أفق متم سنة 2018 سيصل عددها إلى 100 فضاء للخدمات البنكية الحرة، ما يعزز موقع التجاري وفا بنك كمجموعة بنكية مبتكرة من خلال نجاحها في برنامج التحول الرقمي ورفع رهان حداثة الخدمات على نطاق واسع في ربوع المغرب.