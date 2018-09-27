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الرئيسية | مال وأعمال | "وفا بنك" يواصل حصد الأرباح في المغرب وإفريقيا

"وفا بنك" يواصل حصد الأرباح في المغرب وإفريقيا

"وفا بنك" يواصل حصد الأرباح في المغرب وإفريقيا
هسبريس – محمد لديب
الخميس 27 شتنبر 2018 - 09:10

عبّر محمد الكتاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة "التجاري وفا بنك"، عن ارتياحه الكبير للنتائج المالية الإيجابية التي حققتها المجموعة المصرفية التابعة لصندوق الاستثماري المغربي "الشركة الوطنية للاستثمار"، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال الكتاني، في ندوة صحافية بمدينة الدار البيضاء لتقديم النتائج المالية نصف السنوية، إن حصة المجموعة من النتيجة الصافية سجلت زيادة بنسبة 6 في المائة، حيث استقرت في مستوى 2.79 مليار درهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة "التجاري وفا بنك" أن الأداء الجيد للأنشطة المصرفية التجارية والتشغيلية لفروع المجموعة المصرفية في أوروبا وإفريقيا أسهم بشكل كبير في مواصلة الرفع من المؤشرات المالية للمجموعة.

وبلغت حصة المجموعة في الفروع المتمركزة في أوروبا وإفريقيا وباقي دول العالم، إلى جانب المغرب، ما يناهز 1.49 مليار درهم؛ بينما بلغت حصة المجموعة من النتائج التي حققتها شركات التمويل التابعة لها ما يناهز 0.28 مليار درهم، فيما بلغت 0.98 مليار درهم بالنسبة إلى شركات التمويل المتخصصة.

وأوضح إسماعيل الدويري، المدير العام لمجموعة "التجاري وفا بنك"، أن النتيجة الصافية للمجموعة المصرفية بلغت 3.45 ملايير درهم، خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 3.26 ملايير درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأكد الدويري أن الناتج البنكي الصافي سجل زيادة بنسبة 7.5 في المائة، حيث بلغ 11.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة.

وبلغت أرصدة شهادات الإيداع بالنسبة إلى مجموعة "التجاري وفا بنك" ما يقارب 7.7 ملايير درهم مع متم يونيو 2018.

وقال المسؤولون إن البنك أصدر شهادات بقيمة 1.2 مليار درهم بمدد تتراوح بين سنتين و3 سنوات، وبأسعار فائدة تتراوح بين 2.83 في المائة و3.3 في المائة.

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