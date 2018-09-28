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كُتّاب وآراء
"وفا بنك" يتعهد برفع تمويلاته للمقاولات الناشئة
تعهدت مجموعة "التجاري وفا بنك" برفع حجم التمويلات النقدية الموجهة إلى المقاولات الصغيرة والناشئة في المغرب، ومواكبتها في مشاريعها الاستثمارية.
وقال محمد الكتاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة "التجاري وفا بنك"، إن هذه الأخيرة قطعت على نفسها التزاما بأن تصبح أكثر الفاعلين في القطاع المصرفي دعما للمقاولات الصغرى والشركات الناشئة.
وأوضح الكتاني، خلال اللقاء الذي نظمته المجموعة لاستعراض نتائجها المالية نصف السنوية، أن "التجاري وفا بنك" حريص أشد الحرص على مواصلة وضع هذه الشركات في قلب إستراتيجيته التطويرية، التي تستهدف سوق القروض والتمويلات الموجهة إلى الاقتصاد الوطني.
وأضاف محمد الكتاني: "مصرف "التجاري وفا بنك" سيرفع رهان ضخ دماء جديدة في الاقتصاد الوطني، عبر تخصيص خطوك تمويلية للمقاولات الصغيرة والناشئة؛ وهو ما سيعطي ديناميكية قوية للاقتصاد الوطني، وسينعش سوق الشغل بالمملكة المغربية".
وينهج "التجاري وفا بنك" إستراتيجية تقوم على تطبيق مزيد من الانفتاح أمام المقاولات المغربية الناشئة المبتكرة، وفتح قنوات المواكبة المالية والتقنية أمامها، لمساعدتها على تعزيز وجودها في الأسواق المغربية والإفريقية والغربية.
وشرع تنظيم الباطرونا في رسم إستراتيجية تهدف إلى إيلاء اهتمام خاص للمقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة، المعروفة اختصارا بـ"ستارتاب"، من خلال العمل على تحسين مناخها التنافسي ومحاولة إيجاد حلول لتمكينها من الولوج بسهولة إلى آليات التمويل.
ويعمل المهنيون على دراسة إدخال مجموعة من المقترحات على مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي سيعرض على المناقشة على أنظار مجلسي النواب والمستشارين في الربع الأخير من السنة الجارية، والتي سيحاول من خلالها فتح الباب أمام المقاولات التكنولوجية المبتكرة الناشئة للاستفادة من إجراءات قانونية لضمان تطورها بشكل سريع.