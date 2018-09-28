"سي دي جي" يستثمر في ضيعات زنيبر الزراعية

هسبريس من الرباط

أعلنت "فيبار هولدينغ"، وهي شركة استثمارية تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، حصولها على حصة تبلغ 22.6 في المائة من رأسمال مجموعة "ضيعات زنيبر" المختصة في الصناعات الزراعي.

وتعمل شركة "ضيعات زنيبر" في مجال الصناعات الزراعية، وتملك وتدير عشر شركات تابعة لها تختص في تثمين الأنشطة المرتبطة بزراعة الزيتون والحوامض وزراعة الفاكهة والفواكه الحمراء.

ويبلغ استثمار "فيبار هولدينغ" في شركة "ضيعات زنيبر" 400 مليون درهم، وجرى هذا الاستثمار عبر رفع رأسمال الشركة ليشمل مختلف الشركات التابعة لها باستثناء قطاع صناعة الخمور والنبيذ، الذي لا يعد جزءًا من أنشطة شركة "ضيعات زنيبر".

وتهدف شركة "فيبار هولدينغ"، من خلال هذا الاستثمار، إلى دعم شركة "ضيعات زنيبر" ومواكبة كل فروعها من أجل تطوير وتعزيز قيمة المنتجات الزراعية.

وتبلغ مساحة الأراضي، التي تملكها حاليا شركة "ضيعات زنيبر"، ما يعادل 2.600 هكتار؛ بما فيها 1.732 هكتارا مزروعا.

وسيتيح هذا الاستثمار، حسب بيان صادر عن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، تسهيل عملية دمج المراحل الأولية في المجال الزراعي وتعزيز رقم معاملات الشركة الموجه إلى التصدير.

وستسهم هذه العملية أيضا في خلق أكثر من 3.000 منصب شغل قار، و10.000 منصب شغل موسمي في أفق سنة 2020.

وتندرج هذه العملية في إطار عقد شراكة متوسطة وطويلة الأمد، كما تدخل في إطار إستراتيجية 2022 لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير الذي يطمح إلى تعزيز دينامية الاستثمارات في قطاعات اقتصادية أساسية للمساهمة في تنويع النموذج التنموي للمملكة.