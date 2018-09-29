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الرئيسية | مال وأعمال | تراجع أسعار منتجات الصناعات الغذائية في المملكة

تراجع أسعار منتجات الصناعات الغذائية في المملكة

تراجع أسعار منتجات الصناعات الغذائية في المملكة
هسبريس من الرباط
السبت 29 شتنبر 2018 - 05:10

كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان تراجع أسعار منتجات "الصناعات الغذائية" وقطاعات "التعدين" بنسبة 0.1 في المائة خلال شهر غشت الماضي.

وأورد التقرير الشهري للمندوبية السامية للتخطيط أن التراجع طال المشروبات بنسبة 0.6 في المائة، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.8 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع شهر يوليوز 2018.

وربطت المندوبية هذا الارتفاع بالزيادة التي سجلتها الأسعار في قطاع "الصناعة الكيماوية" بنسبة 1.3 في المائة، وفي "صناعة الملابس" بنسبة 0.1 في المائة، وفي "صناعة المنتجات المعدنية باستثناء الآلات والمعدات" بنسبة 0.6 في المائة، وفي "صنع الأجهزة الكهربائية" بنسبة 0.3 في المائة، وفي "صنع الأثاث" بنسبة 1.2 في المائة.

أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات "الصناعات الاستخراجية" و"إنتاج وتوزيع الكهرباء" و"إنتاج وتوزيع الماء"، فقد عرفت استقرارا خلال شهر غشت 2018.

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