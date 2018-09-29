نقابة تحذر من "مقبرة المقاولات" في البيضاء

هسبريس - يوسف لخضر

أبدى نقابيون تخوفهم من تحول المحكمة التجارية بالدار البيضاء إلى مقبرة للمقاولات التي تواجه صعوبات مالية وتدبيرية، آخرها شركة بوزكيلي للصناعات الحديدية وقبلها شركة مصفاة سامير بالمحمدية.

وأشارت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالتصفية القضائية لشركة بوزكيلي جاء "بسبب فشل المساعي في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة منذ يوليوز 2017، وتهرب المقاول الابن ووزارة التجارة والصناعة من المساعدة من إيجاد الحل المناسب لاستمرار نشاط الشركة".

ونبهت النقابة، عبر مكتبها الإقليمي بمدينة المحمدية التي تعرف حضورا مهماً للشركات الكبرى، إلى أن هذا الوضع "خلّف مآسٍ اجتماعية بسبب تسريح حوالي 300 عامل رسمي والقضاء على فرص الشغل لأزيد من 1100 عامل غير مباشر في حالات الذروة".

وأشارت النقابة، في بلاغ لها بعنوان "بأي ذنب قُتلت؟"، إلى أنها قامت بمجهودات إبان ظهور مشاكل تدبيرية ومالية في شركة بوزكيلي "تجاه رب العمل ومع عمالة المحمدية ومراسلة رئيس الحكومة ووزارة التجارة والصناعة ووزير الداخلية، من أجل تفادي الوصول إلى هذه الوضعية الكارثية".

وعبّرت النقابة، التي تنتمي إليها فئة عريضة من العمال في مدينة الزهور، عن "أسفها الشديد للنهاية المأساوية لهذه المقاولة الوطنية التي كانت تسهم في خلق الشغل وبناء العديد من المقاولات والمؤسسات الإنتاجية الكبيرة في المغرب".

وحملت المركزية النقابة مسؤولية وصول هذه الشركة إلى مرحلة التصفية القضائية لـ"سوء التدبير للمقاول وللسلطات الحكومية التي فتحت السوق للمنافسة غير الشريفة وغير المتكافئة والتي تلكأت في تقديم المساعدة للشركة قبل النطق في مواجهتها بالتصفية القضائية وتفكيك أصولها وتشريد عمالها".

ويعيب النقابيون على الحكومة اتخاذ سياسة الانفتاح في السنوات الأخيرة؛ وهو ما جعل الباب موارباً لدخول منافسين دوليين، خصوصاً من تركيا وكوريا جعلوا مقاولات وطنية عديدة تعيش أزمات صعبة.

ودعت النقابة الحكومة المغربية وكل السلطات المعنية بعالم المقاولات والاستثمار "للانتباه إلى المسلسل المتواصل لإغلاق المقاولات وتسريح العمال، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه استمرار المقاولات وتطويرها والحد من آثار الارتدادات للديون المترابطة بين الشركات".

وقالت إنها "ترفض أن تتحول المحكمة التجارية إلى مقبرة الدفن للمقاولات وتشريد العمال بمقابل التعويضات التي لاتسمن ولا تغني من جوع، ويؤكد على وجوب تعاون كل السلطات المعنية والحرص على حماية المقاولة المغربية حتى تستمر في توفير الشغل وإنتاج الثروة لفائدة الاقتصاد الوطني".

وتؤشر مسطرة التصفية القضائية على بيع المحكمة التجارية لأصول الشركة التي تواجه مشاكل مالية تجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها؛ لكن تجربة مصفاة سامير التي دخلت هذه المسطرة دون نتيجة تذكر بعد عامين تجعل المتتبعين متخوفين بخصوص بضياع الآلاف من مناصب العمل.

وبين مصفاة سامير وشركة بوزكيلي للصناعات الحديدية، هناك أكثر من 22 ألف منصب مباشر وغير مباشر مهدد بالفقدان، ونسبة كبيرة منها في مدينة المحمدية؛ وهو ما يعني أن ضياعها سيمس فئة عريضة من العمال وأسرهم، وسيكون له أثر بالغ على الحركة الاقتصادية للمدينة وعلى الصناعة الوطنية بصفة عامة.