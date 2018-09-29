خدمات بنك الصفاء تواصل تعزيز مكانتها في البلاد

هسبريس من الدار البيضاء

عبّر يوسف البغدادي، رئيس الإدارة الجماعية لبنك الصفاء، عن ارتياحه للمؤشرات المالية نصف السنوية، خاصة في ظل مواصلة الزبناء مصرف الصفاء التشاركي إقبالهم على العروض التسويقية والخدمات التي يقدمها البنك.

وأوضح البغدادي في لقاء صحافي عقده ا بمدينة الدار البيضاء، لتقديم النتائج المالية نصف السنوية لبنك الصفاء، أن الخدمات المصرفية التشاركية تواصل تعزيز مكانتها داخل المملكة.

وأضاف رئيس الإدارة الجماعية لبنك الصفاء أن الوضع المالي لبنك الصفاء سجل حصيلة مجموعها 1.9 مليار درهم، وناتجا محليا إجماليا يقدر بـ6 ملايين درهم، فيما بلغت قيمة الودائع 639 مليون درهم٬ وبلغ مجموع الديون المسجلة 1.2 مليار درهم.

وقال يوسف البغدادي: "بنك الصفاء باشر، منذ تأسيسه، مجموعة من الأوراش الهيكلية، ويتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على نظام معلوماتي يمكن من توسيع مستمر لشبكة وكالات بنك الصفاء، واعتماد مقاربة تواصلية دائمة من خلال إطلاق حملات بصورة منتظمة والمشاركة في مختلف المعارض الوطنية والدولية".

وأفاد المتحدث بأن "مصرف الصفاء التشاركي حريص على تعزيز الموارد البشرية وتكوينها بطريقة مستمرة، وإنشاء وكالة رقمية، وتقديم الخدمات البنكية عن بُعد وإحداث قافلة لوكالتين متنقلتين، بالإضافة إلى بذل مجهود مستمر فيما يخص التسويق لتوقيع اتفاقيات مع المنعشين العقاريين ووكالات بيع السيارات دون أن ننسى المؤسسات والمنظمات المعنية".

يشار إلى أن المصارف التشاركية لا تشمل خدماتها التمويلات النقدية، على غرار البنوك الكلاسيكية؛ بل تنحصر في تقديم تمويلات لعمليات اقتناء العقارات والتجهيزات المنزلية والسيارات والتأمينات التكافلية، إلى جانب تمويل المشاريع في إطار عمليات تشاركية، وفق ما تنص عليه القوانين التي شرع في العمل بها في هذا الإطار.