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الرئيسية | مال وأعمال | قطاع التكنولوجيا يرفع أداء بورصة الدار البيضاء

قطاع التكنولوجيا يرفع أداء بورصة الدار البيضاء

قطاع التكنولوجيا يرفع أداء بورصة الدار البيضاء
هسبريس - محمد لديب
الأحد 30 شتنبر 2018 - 05:20

ساهم انتعاش مبيعات قطاع التكنولوجيات الجديدة بالمغرب في رفع أداء مجموعة من الشركات العاملة في القطاع، ومن ضمنها مقاولات مدرجة في بورصة الدار البيضاء.

وأعلنت شركة "ديسواي" تحقيق زيادة كبيرة في رقم معاملاتها بالمغرب بنسبة بلغت 21 في المائة، إذ استقر في مستوى 871 مليون درهم مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري.

كما أعلنت الشركة، العاملة في مجال تسويق الحلول المعلوماتية في المغرب والخارج، أنها استطاعت تحقيق هذا الحجم من المعاملات رغم تراجع إجمالي أعمالها في تونس بنسبة 41 في المائة.

ورغم هذا الانتعاش الذي طال رقم المعاملات إلا أن شركة "ديسواي" أكدت أن نتيجتها الصافية بلغت 23 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 33 مليون درهم في الفترة نفسها من سنة 2017.

وفسرت المجموعة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، هذا التراجع بالتأثير المباشر بأزمة السيولة في توني التي أثرت سلبا على عملتها الوطنية، إلا أنها عادت لتؤكد أنها نجحت بالمقابل في التحكم في المصاريف التشغيلية، وهو ما سمح لها بتحقيق نتيجة تشغيل بقيمة 52 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.

ونجحت الشركة، وفق تأكيدات مسؤوليها، في رفع حصصها السوقية في مجالات حلول الطاقة الشمسية وحلول الحوسبة السحابية، المعروفة اختصارا بـ"كلاود"، والمنصات اللوجيستيكية.

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