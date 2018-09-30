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الرئيسية | مال وأعمال | أزمة العقار ترخي بظلالها على مصانع الإسمنت

أزمة العقار ترخي بظلالها على مصانع الإسمنت

أزمة العقار ترخي بظلالها على مصانع الإسمنت
هسبريس – محمد لديب
الأحد 30 شتنبر 2018 - 11:35

تخيم الآثار السلبية للأزمة التي يمر منها قطاع العقار بالمغرب على النشاط العام لمعظم الوحدات العاملة في مجال صناعة الإسمنت؛ إذ أعلنت معظمها عن استمرار نزيف تراجع رقم معاملاتها في النصف الأول من العام الجاري.

وقال مسؤولو مجموعة "إسمنت المغرب"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، إن رقم معاملاتهم نصف السنوي انخفض بنسبة 4.2 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017.

وتراجع رقم معاملات المجموعة إلى 1.94 مليار درهم في النصف الأول من السنة الحالية، في الوقت ذاته انخفضت مبيعات الشركة من الإسمنت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017، متأثرة سلبا بتراجع الاستهلاك الوطني من الإسمنت بنسبة 2.9 في المائة.

مقابل ذلك، سجل المسؤولون زيادة بنسبة 12.47 في المائة على صعيد نتيجة التشغيل، في حين انتعشت النتيجة الصافية للمجموعة بنسبة 5.1 في المائة مستقرة في حدود 573 مليون درهم.

وقال مسيرو هذه المجموعة الصناعية إن الشركة تتوفر على قدرة للتمويل الذاتي لمشاريعها التوسعية بقيمة 816 مليون درهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت شركة لافارج هولسيم المغرب تراجعا في رقم معاملاتها بنسبة 1 في المائة، ليستقر في حدود 3.88 مليار درهم، وبلغت نتيجة التشغيل الجارية 1.49 مليار درهم.

وأوضح المسؤولون في لافارج هولسيم أن النتيجة الجارية الموطدة للشركة بلغت في النصف الأول من العام الجاري ما يقارب 899 مليون درهم، بتراجع بنسبة 8 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطين موقهور الأحد 30 شتنبر 2018 - 11:53
الأزمة في كل القطاعة في المغرب
حتى ونسانين مؤزمين
المحزن هوا السباب فكل الأزمة
فهذا البلاد بندام تقهر وزدو قهروه
الله يخد فيهم الحق
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2 - merci الأحد 30 شتنبر 2018 - 12:01
انتظرو حتى تباع الشقق وبعد ذلك توكلوا على الله واخفضوا الثمن قليلا
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4
3 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأحد 30 شتنبر 2018 - 12:17
لماذا ثمن الأسمنت في المغرب يعتبر من بين الأغلى في العالم ؟
على العلم أنني اشتري مثلا 1 متر مكعب من الأسمنت الجاهز في فرنسا ب 80 أورو ؟ يعني متر مكعب يساوي 10 متر مربع من (الضالا) و100 متر من الضالا لا تكلفك سوى 10 الف درهم باسمتها وحصاتها ورمالها من النوع الرفيع، بل يمكن لك أن تبني حتى الحائط بالأسمنت المسلح وتتخلى نهائيا عن الطوب الأسمنتي ولن تكون التكلفة أكثر إلا بقليل
لطالما تساءلت علاش 50 كيلو ديال الحجر المطحون ثمنه 75 درهم أي بثمن 1.3 درهم للكيلوغرام الواحد ؟
طبعا نعرف بان ثمن الوقود والطاقة التي يستلزمها "طهي" وسحق الحجر هي باهظة جدا لكنها لا تبرر الثمن المرتفع للأسمنت، التي تبرر هي أيضا ثمن ارتفاع ثمن الشقق وتبرر أيضا غش بعض المنعشين في مجال العقار ونقص الكمية اللازمة في البناء
يجب البحث عن حلول مبتكرة لتخفيض ثمن مواد البناء وخاصة منها الأسمنت الذي لا يجب ان يتجاوز ثمنه 30 درهم ل 50 كيلو لأنه منتوج أساسي وضروري للتنمية في كل مجالاتها
إذا كان ثمن الأسمنت رخيص فالكثير من القطاعات الأخرى ستنتعش وستجر عها كل الاقتصاد الوطني، لأن البناء هو من محرك الدينامكية الاقتصادية ويخلق لشغل
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4 - الملاحظ الأحد 30 شتنبر 2018 - 12:23
الازمة تعود لتشديد المراقبة و محاربة البناء العشوائي و البناء بدون رخصة ’ حيث ضيقت السلطات الخناق على البناء و خاصة بالعالم القروي ’ هناك رغبة كبيرة للمواطنين في البناء و لكن اما لظروف مادية غلاء مصاريف الرخصة ’ واحد باغي يبني غرفة و كوزينة و مرحاض بالعالم القروي خاصو على الاقل 5000 درهم باش يدير الرخصة تقريبا نصف مبلغ البناء ’ زائد الملكية على الشياع و تعدد الورثة و غياب سندات الملكية ’ و في بعض الاحيات غياب الولوج الى الاراضي حيث ان القانون لا يمنح رخصة البناء في حالة عدم امكانية الولوج الا عبر اراضي الغير ’ القطاع لا تتضرر منه فقط معامل الاسمنت ’ بل جميع القطاعات المرتبطة بالبناء ’ اضافة الى فرص الشغل التي يخلقها البناء
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5 - شمالي الأحد 30 شتنبر 2018 - 12:23
لما تولى حزب العدالة و "لا تنمية " الحكم، أول ما فعله بن كيران هو وضع أصبعه (حقدا ) في عين العقار الذي يعد المحرك الأساسي للتنمية !!!!
وهذا الميدان الذي تنتعش فيه جميع شرائح المجتمع وجميع المهن، وضعت له عصا في عجلته بفرض ضرائب تعجيزية ومظلومية في المراجعات ووو...فكان رد الفعل، تعطيل المحرك وشل الإقتصاد ككل وتفشي البطالة وتأجيج الإحتقان الإجتماعي وإزدياد وثيرة الحريگ وإنتشار الإجرام .لذلك أطالب من هذا المنبر أن يعاد النظر في القرارات السلبية التي أتخذت في عهد "الفقيه بن كيران" ليعود الإنتعاش إلى ماكان عليه.
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6 - المقاول الأحد 30 شتنبر 2018 - 12:36
شركات الاسمنت تحصد ارباح طائلة. ثمن بيع كيس من الاسمنت 71 درهم . لا يكلفها 10 دراهم مادامت المادة الاولية بالمجان التراب والحجر . لكن ان تتصوروا حجم ارباح الشركات الرائدة في المجال
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